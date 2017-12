La mañana del 8 de diciembre de 1980, un admirador de John Lennon se acercó al artista para pedirle un autógrafo. Aparentemente el sujeto se alejó feliz, contemplando la firma del ex-Beatle. Horas más tarde, por la noche, el mismo individuo se acercó a Lennon, a las puertas del edificio donde vivía, en el barrio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en esta ocasión ya no para rendirle pleitesía y admiración, sino para asesinarlo de cinco balazos en presencia de su esposa, Yoko Ono. Lennon tenía 40 años de edad.La noticia conmovió al mundo.Lennon nació en Liverpool. Tuvo una infancia y juventud amarga como consecuencia del abandono primero de su padre y la muerte posterior de su progenitora. Se refugió en la atención y amor que le profesaba una tía. En el colegio sus calificaciones siempre fueron pobres. Sin embargo, la música de las bandas de la época lo atrapaba. Sin duda, ahí estaba su futuro.Un día de 1957 conoce circunstancialmente a Paul McCartney, quien más tarde le presenta a George Harrison. En 1959 Lennon propone a sus amigos formar, junto con el baterista Pete Best, el conjunto The Silver Beatles. El resto es historia conocida. Al convertirse en The Beatles, ya incorporado Ringo Starr como baterista, la fama y la inmortalidad de sus nombres llega a sus vidas.John Lennon siempre será recordado.