Jorge “El Travieso” Arce se pega cierre con Noroña

La perdió. Un cierre se pegó el excampeón de boxeo Jorge “El Travieso” Arce con el diputado federal petista Gerardo Fernández Noroña. Y este no le duró ni el primer round. Lo que pasa es que por las redes sociales el controvertido boxeador mochitense criticó al empresario periodístico Epigmenio Ibarra por recibir 150 millones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernández Noroña le contestó con ninguneo, trató de hacerlo menos con que no recordaba quién era.

A como es, Jorge “El Travieso” Arce le respondió que de un pu...le iba a hacer que recordara cuando se reunió con él para pedirle que le ayudara al presidente Andrés Manuel López Obrador. No precisó si en campaña o ya como presidente. Sin embargo, con eso tuvo Fernández Noroña que encontró la horma de su zapato. No sobra decir que “El Travieso” Arce anda en la campaña priista.

Expectativa. Por curiosidad o por lo que sea, el debate que se llevará a cabo hoy entre los candidatos a la alcaldía de Ahome levantó expectativas en los ahomenses después que ya se pegaron “un entre” los tres punteros en las preferencias electorales en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 organizado por EL DEBATE. El de hoy lo realiza el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Algunos consideran que este será la extensión del encuentro que ya tuvieron Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS; Marco Antonio Osuna Moreno, del PRI-PAN-PRD, y de Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Camacho. Dicen que en estos se centrará la atención porque muchos ven que, con mayor o menor medida, son los que tienen posibilidades reales de ganar. A estos, algunos le suman al candidato del Partido del Trabajo, Domingo “Mingo” Vázquez. Ya se sabrá que traen los demás en las alforjas.

A dos fuegos. En donde ayer hubo este ejercicio del IEES fue en El Fuerte, en donde el candidato de Morena Gildardo Leyva tomó la iniciativa del golpeteo contra la candidata priista Maribel Vega Quintero. Y le siguió el candidato del Verde Ecologista Vicente Pico. Es decir, Vega Quintero estuvo a dos fuegos. Leyva le dijo que el pueblo fortense ya estaba harto de lo mismo, que ella representaba el desastre que hay en el municipio. Incluso, le echó en cara que no entregaron 13 millones de pesos del Infonavit pese a que se lo descontaron a los trabajadores.

Pico la remató al referirle que el gasta mucho dinero, pero es dinero suyo y no del erario como ella. Eso calentó el debate. La candidata priista se defendió, pero no de la mejor manera. Por ejemplo, mencionó que Leyva dice que no tiene gente corrupta, que no tiene gente que señalar, lo que le reprochó porque trae expriistas en su planilla. Con su respuesta dio a entender que el PRI exporta a corruptos. Ni hablar.

Señuelos. Con tal de ganar adeptos, la candidata de Morena a diputada federal Ana Ayala Leyva salió con que va a poner una oficina de gestoría en cada una de las sindicaturas. Eso para que la gente no gaste recursos para ir a la ciudad. Ni la burla perdona. Cuando fue tesorera de la comuna ni siquiera de paseo se arrimó por las sindicaturas menos si es que llega a ganar la diputación federal. Muchos están ciertos de que ya no la volverán a ver como al alcalde Guillermo “Billy” Chapman si es que llega a entrar como diputado federal pluri.