El adiós de Carlitos, espionaje, influencer

Más adelante hablaremos de otros temas, pero primero permítame contarle una historia que parte del corazón. Conocí a Carlos Salomón Cámara hace ya muchos, demasiados años, a fines de los 80. El que se convirtió en uno de los grandes amigos de toda la vida, era entonces lo que fue siempre, un hombre inteligente, agudo, que sabe valorar la amistad y con una extraordinaria capacidad para unir personas, voluntades, incluso las más opuestas, amen de un gran operador político.

Nos acercaron y unieron, como en toda amistad de décadas, desde grandes alegrías hasta tristes vicisitudes personales y familiares. Ayer, luego de años de una lucha admirable, ejemplar, falleció su hijo Carlos Miguel Salomón Fautsch. Carlos y su hijo Charly, para todos los que lo conocimos durante años, eran motivo de admiración: habían sufrido, hace años, en la carretera a Acapulco, un terrible accidente en el que falleció una de sus hermanas y Charly quedó gravemente herido.

Salvó la vida luchando por ella cada día, pero pagó costos muy altos. El cuerpo muchas veces nos traiciona, y no responde a lo que dictan el espíritu, el cariño, la solidaridad de quienes te rodean. Eso no impidió que durante años Charly estudiara, imaginara un futuro, fuera incluso asambleísta suplente en la Asamblea Legislativa capitalina. Hasta que su cuerpo, agotado, ayer finalmente dijo que no podía más.

Quedará en nosotros su espíritu, su lucha, su don de gentes y el enorme esfuerzo que su padre, mi amigo Carlos, realizó hasta el último día para que Charly pudiera soñar, salir adelante, para que disfrutara de una vida que con los años se le iba de las manos, para que muchos, su pareja Melisa, sus hijos Jacobo, Cristina, pudiéramos compartir con él horas, momentos, historias, para darle fuerza y esperanza en esa lucha. Pero la relación que establecieron ellos dos, Charly y Carlos, trascendía a todo y a todos. Era simplemente conmovedora, entrañable.

Ayer Charly se fue. Quienes de una u otra forma estuvimos cerca, nos quedamos con la admiración, el ejemplo, el orgullo de ser parte de su vida. Charly siempre estará con nosotros, Carlos será siempre uno de nuestros grandes amigos para seguir caminando por esta senda de la vida, que como diría el poeta, nunca se ha de volver a pisar. Descanse en paz querido Charly.

ESPIONAJE

El tema del espionaje telefónico a partir del malware Pegasus ojalá no se quede simplemente en la denuncia política o incluso en la propaganda. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló ayer parte de la operación realizada a través de la empresa NSO Group para realizar esas actividades.

Pero hay por lo menos dos temas que se deben destacar: primero, que las mismas se realizaron, como señaló ayer en su artículo en Milenio, el exdirector del Cisen, Guillermo Valdés, en medio de un enorme vacío legal que deja en la impunidad muchos de esos delitos, que, además, y ese es el segundo punto, se realizan o se realizaron (es difícil pensar que ya nadie lo hace) desde el gobierno federal pero también desde los estatales, en ocasiones municipales, desde instancias privadas e incluso por particulares. La impunidad va de la mano con la extensión del fenómeno.

INFLUENCERS Y ELECCIONES

El Instituto Nacional Electoral propone imponer fuertes multas al Partido Verde por el uso de influencers para hacer propaganda en la jornada electoral, unos 40 millones de pesos, porque se comprobó, según el Instituto, que pagó el 6 de junio cerca de dos millones de pesos para que hicieran propaganda para ese partido.

También propone multar a Samuel García, el candidato ganador de las elecciones de Nuevo León, con 56 millones de pesos por la propaganda que realizó a su favor en redes, durante su campaña, su esposa, también influencer, Mariana Rodríguez.

No sé hasta dónde esas acciones en redes influyeron en las campañas electorales y la figura de los influencers me parece digna de la decadencia que en muchos casos generan las redes sociales en relación sobre todo con la política. Pero lo cierto, como decíamos respecto al espionaje telefónico, es que están enmarcados en un debate que genera una legislación controvertida, confusa y débil.

PIRATAS

Fue atacada por piratas marinos la plataforma Sundanga, en el golfo de México, frente a la costa de Campeche, en el yacimiento de Cantarell. Ocho hombres llegaron armados y disparando en dos lanchas con motor fuera de borda, tomaron la plataforma, la saquearon y media hora después se fueron. Nadie respondió a la llamada de auxilio de la plataforma. No es algo extraordinario, este tipo de piratería, incluyendo la toma de yates y otro tipo de naves, se viene denunciando desde hace meses y pareciera que no pasa nada.

