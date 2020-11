El difícil, tortuoso, escenario del 21

Decía Borges que no nos unía el amor sino el espanto, algo de eso hay cuando se comienza a analizar el escenario electoral del 2021. Que el año próximo no será un día de campo ya lo sabíamos, pero la elección de junio demostrará además, como las costuras de todos los partidos y mucho más las alianzas, están rotas o prendidas con alfileres.

El país electoral se ve hoy como el social, disperso, atenido a sus realidades locales, fragmentado. Para algunos esa fragmentación es producto de una búsqueda consciente del presidente López Obrador que quiere trabajar sobre un territorio políticamente dividido porque en esa suerte de bonapartismos a la mexicana, puede sacar adelante su proyecto de gobierno con mayor facilidad. Otros consideran que en realidad, este es simplemente un momento más en la ineludible transición que tendrán que sufrir el lopezobradorismo y sus oposiciones pasados tras dos largos años de gobierno. Las piezas dirán, simplemente se están reacomodando.

Y se reacomodan con base en personalidades más que en partidos. Veamos muy rápidamente lo que ha ocurrido en los últimos días.

En San Luis Potosí, el presidente de Morena, Mario Delgado no pudo imponer la alianza que ya tenía acordada su partido con el Verde y el PT para hace candidato a Ricardo Gallardo, el hombre, controvertido, difícil, pero que está arriba en las encuestas. Para el ex gobernador Verde, Manuel Velasco, esa ruptura de Morena llevará a ese partido, que se quedó sin candidato viable, a un tercer lugar mientras el PAN prepara una candidatura sólida y quizás de unidad.

En Sonora, Alfonso Durazo no la tendrá fácil para llegar a la casa de gobierno de Hermosillo. La posibilidad de una candidatura única de la oposición ha pasado de la especulación a la realidad, en torno a Ernesto El Borrego Gándara. Si se concreta, estaremos frente a una de las luchas electorales más cerradas e interesantes del 21.

Pero mientras en Sonora parecen unirse, en Nuevo León definitivamente todos van por su lado. Movimiento Ciudadano decidió que no iría en alianza con el PAN y que decidiría su candidatura en una encuesta entre el controvertido Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero el hijo del asesinado candidato priista decidió que si no se iba en alianza con el PAN apostaría por una carta que tiene asegurada: la presidencia municipal de Monterrey. Una buena plataforma política para el futuro. Eso aclara el panorama para una poderosa candidata, Clara Luz Flores, la presidenta municipal de Escobedo, que tiene un sólido trabajo de base. Clara Luz irá por una alianza que encabezará Morena y a la que seguramente se sumarán sus aliados del Verde y PT.

En Sinaloa, un estado bien gobernador por Quirino Ordaz, pero con una fuerte presencia de Morena, la lucha en este partido es interna, y dura. Por una parte está el exsecretario de Gobierno de Malova, Gerardo Vargas Landeros, que presume tener siete puntos de ventaja sobre cualquier otro competidor, dentro o fuera del partido. Dentro de Morena están quienes impulsan al senador Rubén Rocha, que tiene encuestas que también, dice, lo favorecen. En este caso, la decisión será por una encuesta independiente para definir quién tendrá el apoyo presidencial. Mientras tanto, no es descabellada una alianza PRI-PAN. El problema será encontrar un candidato o candidata.

En Baja California la lucha también es en Morena. Además del pleito legal que se tuvo que afrontar para tratar de ampliar el periodo de gobierno, que finalmente quedó como estaba, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, estuvo luchando por la candidatura, pero el asesinato del periodista Mariano Soto Cortez, que previo a su muerte había denunciado al alcalde de amenazas en su contra, detonó esa posibilidad. Dejó el cargo, dijo que buscaría la candidatura, no lo logró, regresó en noviembre, amenazó nuevamente con ser candidato, y ahora le cayeron acusaciones de relaciones con el narcotráfico pero del otro lado de la frontera. Morena ganará ese estado, pero no será con González Cruz. Y en la oposición vuelve a aparecer el nombre de Jorge Hank Rhon.

En Chihuahua, la pelea es interna pero en el PAN. La mejor posicionada es la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, pero Javier Corral no la quiere y se ha cansado de ponerle obstáculos pese a los cuales sigue arriba en las encuestas. El gobernador quiere imponer al ex presidente del partido Gustavo Madero. No lo tendrá fácil porque la alcaldesa tiene mucho mayor arraigo.

Mientras tanto en Guerrero, a Morena se le complican también las cosas porque la lucha entre Félix Salgado Macedonio y Pablo Amílcar Salazar, se juega en varios frentes simultáneos, incluyendo la Ciudad de México y Palacio Nacional. Y el nuevo partido de Pedro Haces, quiere repetir una sorpresa como la del PES en Morelos y lanzar al ex portero y actual comentarista deportivo Jorge Campos (más simpático, preparado y popular que Cuauhtémoc). Estará interesante.

Todo con un agregado: si se conforma, como debería ser la cuota de género, que obliga a que la mitad de las candidaturas sean para mujeres, buena parte de este escenario podría cambiar y hacerse más complejo aún.