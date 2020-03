Entre la parálisis y la irresponsabilidad

Es difícil de entender lo que están haciendo el presidente López Obrador y su gabinete al ante la cuádruple crisis que enfrenta el país: la del coronavirus con sus secuelas de salud pública (incluyendo la propia crisis, anterior al coronavirus, en el sistema de salud) y la crisis económica nacional y global; la crisis del petróleo, con un caída notable de los precios; y la de la inseguridad, sobre todo en su vertiente de feminicidios y violencia contra la mujer.

Mientras el mundo cancela actividades, propone distintas medidas de aislamiento, se cierran fronteras y se cancelan vuelos para tratar de frenar el coronavirus, el Presidente anda de gira por Guerrero, reparte abrazos y besos ignorando las recomendaciones de sus propias autoridades sanitarias y se da el lujo de decir, en la convención de banqueros de Acapulco, el viernes, que no va a hablar de la pandemia porque ese es un tema “sanitario”, pero insiste en que nuestra economía está muy bien y que en México hay “condiciones inmejorables” para invertir, dejando desconcertado hasta el último de los banqueros, muchos de los cuales, sobre todo de bancos internacionales, simplemente decidieron no concurrir al encuentro por temer al contagio. No fue menos desconcertante que, en plena convención, cuando se recomendó a los asistentes no saludar de mano o de beso, el Presidente lo hiciera así con todos los asistentes que se le cruzaron.

La pandemia no nos debe hacer caer en pánico, pero tampoco se puede subestimar, es un desafío global muy grave y como tal lo están tomando las autoridades de todos los países del mundo. No la derrotaremos, como dijo ayer el Presidente en Marquelia, Guerrero, con “cultura”, sino con las medidas sanitarias que el propio Presidente no respeta. Esto no es, como dijo, una “conspiración conservadora”: es una pandemia cuyo centro ya no está en China, sino en Europa, sobre todo en Italia y España y que ha llegado a Estados Unidos donde hay miles de casos. Es una pandemia donde el único mandatario mundial que parece no tomarla en serio es el nuestro. Hasta Trump decretó el estado de alerta en todo el país y adoptó medidas draconianas, mayores a las recomendadas por la OMS, incluyendo el de que se revise a toda persona que se acerque al mandatario estadounidense.

Las pandemias no tienen ideología, tampoco se derrotan con buena voluntad. Por eso las medidas que fueron buenas en China son buenas en Singapur, en Italia o España. Por eso controlan fronteras desde Estados Unidos hasta Argentina, Francia, Rusia o Corea del Sur. No somos diferentes. Y si para atender la emergencia sanitaria se deben aplicar las mismas medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que, adaptándolas a su realidad, asumen todos los demás países, lo mismo pasa con la crisis económica derivada de la sanitaria.

No hay “condiciones inmejorables” para invertir en México como tampoco está nuestra economía “blindada”. No se puede festinar que los apoyos sociales estén en la Constitución cuando no va a haber recursos para fondearlos. Si el viernes el discurso presidencial desconcertó a los banqueros, los del día anterior del secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, coincidentes, los dejó con cara de Waht!!. Hablaron generalidades, dieron una suerte de clase de finanzas para preparatorianos a los principales financistas del país y no propusieron una sola medida de fondo, anticíclica, para atender una emergencia financiera y económica que ya está entre nosotros. No se puede insistir en que vamos a crecer al 2 por ciento, como hizo Herrera, cuando todas las estimaciones globales hablan de caídas en el PIB y para México se estima una de menos 2 por ciento.

Ni una palabra en el gobierno del programa energético o de volver a abrir subastas petroleras o farmouts, nada sobre inversiones en gas o energías renovables, para contrarrestar la crisis petrolera. El Presidente asusta cuando sigue insistiendo en que se invertirán recursos públicos en refinación y el precio del petróleo está a mitad del precio de referencia presupuestado. Y cuando no se informa qué porcentaje de la producción está cubierta con los seguros de contingencia de 49 dólares. En la convención bancaria se insistió, off the record, en que se cubrió apenas el 15 por ciento de la producción, lo que sería catastrófico.

Ante la marcha y el paro de mujeres la única respuesta del gobierno fue que no cambiaría nada. Ahora ante la pandemia, la crisis de salud, la económica y la del petróleo, sigue insistiendo en que todo está bien y que tampoco hará cambios: es una irresponsabilidad mayúscula e incomprensible.