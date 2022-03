La Corte y las ilegalidades del caso Cuevas

audima

Este lunes cuando el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que discutir el caso de la familia Morán Cuevas, acusada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero de dejar morir hace cinco años a su hermano Federico, se encontrará con un escollo imposible de superar: no puede debatir sobre un proyecto que está marcado por la ilegalidad de haber sido difundido y entregado a una de las partes interesadas, en este caso el fiscal Gertz, cuando no era conocido ni siquiera por todos los integrantes del pleno.

Después de la divulgación de la grabación entre el fiscal Gertz y el fiscal Juan Ramos, donde es evidente que ambos cuentan con copias del proyecto de resolución que había elaborado el ministro Alberto Pérez Dayán, donde dicen tener “controlados” a varios ministros de la Corte e infieren agravios contra otros, se vivió una semana tormentosa en la propia Corte, particularmente el lunes pasado, cuando el ministro Pérez Dayán, en forma más que tajante rechazó que fuera él quien hubiera hecho llegar ese proyecto al fiscal y al día siguiente mostró pruebas al respecto. A partir de allí las sospechas se dispararon en todos los sentidos.

Pero lo cierto, es que, una vez divulgado ese proyecto, el pleno ya no puede discutirlo en esta sesión porque existe la convicción de que se ha cometido una ilegalidad, que el proyecto fue conocido y divulgado con anterioridad en forma ilegal. Los ministros están entonces impedidos de discutir ese proyecto sin incurrir a su vez en otra ilegalidad. El proyecto ya está contaminado.

El pleno tendrá que retornar el proyecto por notoria ilegalidad y deberá encargar a otro ministro que elabore uno nuevo, pero que ya no vaya a la forma (como lo hacía el de Pérez Dayán, que abría la puerta para la libertad de la señora Alejandra Cuevas, pero eso debería decidirlo un tribunal de la CDMX) sino al fondo del asunto, incluyendo todo lo ocurrido desde que la Fiscalía tomó el caso personal del propio fiscal como suyo y, además, tomando en cuenta lo divulgado en la grabación.

El turnar el proyecto a otro ministro o ministra no tendría que significar una demora importante en el caso: en días, esta misma semana, con el conocimiento existente del mismo y con la base de lo ya analizado no sólo por Pérez Dayán sino por los tribunales anteriores que ya habían concedido el amparo a la señora Cuevas, se puede tener un propuesta de fondo que involucre el caso en sí pero también todo lo sucedido en torno a él, incluyendo lo develado por la grabación. Es un tema de urgente resolución y así debe ser asumido. Por cierto, la ministra Loretta Ortiz tendrá que recusarse y no participar en este debate por la sencilla y contundente razón de que su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, es el fiscal de delitos electorales y por lo tanto trabaja para el fiscal Gertz Manero. Es un evidente conflicto de intereses.

De esa forma, la Corte no sólo aplicará en forma estricta la norma legal, sino que podrá tratar de recuperarse del golpe brutal que sufrió con esa grabación y que la ha resentido en lo externo e interiormente. Ha habido diferencias y encontronazos muy duros entre diferentes ministros, acusaciones cruzadas y un ambiente muy contaminado por una evidente intromisión en sus asuntos y por la forma en que la propia Corte fue tratada en aquella grabación.

El tema es central. Muchos esperan que el pleno no solo apoye la propuesta de Pérez Dayán, sino que incluso pudiera determinar el otorgar un amparo directo, que ordenaría la libertad inmediata a la señora Cuevas Morán. Podría ser y sería justo, pero no se estaría cumpliendo estrictamente la norma: se debe analizar el caso, se debería, es una opinión personal, liberar a la señora Cuevas Morán y a su madre que está en prisión domiciliaria a sus 95 años, pero se debe establecer con claridad que en el proceso existieron diversas ilegalidades, incluyendo las divulgadas en la conocida grabación. Por eso se debe regresar el proyecto y pedir uno nuevo que vaya al fondo del asunto. Ese es el centro del tema que debe analizar el pleno de la Corte y ello va más allá de la liberación de la señora Cuevas.

Porque, además, todo esto se da en un contexto donde se han abierto carpetas de investigación en la FGR contra distintos funcionarios, incluyendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, contra miembros de la Corte y de otros personajes, como una evidente forma de presión. Y en medio de todo ello, está la anunciada comparecencia del fiscal en el senado. Queda pendiente una pregunta: si la Corte establece que hubo ilegalidades en el proceso contra la familia Cuevas Morán y en todo lo relacionado con lo divulgado en la famosa grabación, incluyendo la obtención previa del proyecto de Pérez Dayán: ¿puede mantenerse en su cargo el fiscal?.

El apoyo a Rusia

En medio de algunos temas delirantes como la carta de respuesta al Parlamento Europeo, quizás el menos diplomático de los ejercicios de la política exterior mexicana en su historia, ahora, para mañana martes, en plena invasión rusa a Ucrania, en medio de la brutal crisis humanitaria que ha provocado el régimen de Vladimir Putin violentando las leyes internacionales y la soberanía de un país independiente como Ucrania, se anuncia en la cámara de diputados la creación de un grupo de amistad México-Rusia, impulsado por integrantes del PT y algunos de Morena y encabezado por el dirigente petista Alberto Anaya. Los mismos, por cierto, que en forma entusiasta apoyan los regímenes de Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela.