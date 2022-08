¿Espacios culturales en deterioro, un indicador para el desarrollo cultural en Navojoa?

Es importante comprender que el espacio cultural público es el conjunto articulado de los bienes que administran los gobiernos municipales, los cuales tienen valores escénicos y cumplen con la función social de integrar a la comunidad para ofrecerle espacios de recreación, esparcimiento, convivencia, apreciación, educación y formación para el arte y la cultura a través de contenidos estéticos, humanos y espirituales.

Platón nos menciona que “Un pueblo sin teatro es un pueblo sin verdad” y en Navojoa los últimos suspiros del máximo recinto del arte han cesado!. Con el diseño del Arquitecto Epifanio Morales, el Teatro Municipal de Navojoa “Romeo Gómez Aguilar” comenzó a construirse en mayo de 1984 y fue inaugurado el 12 de julio de 1985.

Sin duda fue uno de los mejores teatros del Noroeste de México, que inició con una excelente infraestructura y mecánica teatral que contemplaba cabina de sonido, cableado, iluminación, camerinos de primer nivel, escenario en perfectas condiciones y un aforo magnifico con mobiliario en perfectas condiciones. En este momento el máximo recinto para el arte en nuestra ciudad es infuncionable, sufre de un grave deterioro y una notable falta de mantenimiento.

El recinto artístico a cargo del municipio ha carecido de un proyecto de gestión de recursos para la remodelación del inmueble, así como su mantenimiento, además de la falta de un proyecto de promoción y gestión cultural para formar públicos para el teatro para activar y propiciar el consumo cultural en el teatro de la sociedad navojoense, considerando una agenda de calidad con contenido estético que permita que cada semana se puedan ofrecer eventos artísticos, recitales de bel canto o presentaciones de compañías de teatro entre otros géneros.

Ofrecer a la ciudadanía una agenda cultural con calidad es posible con la visión de establecer alianzas con diferentes dependencias gubernamentales del estado y universidades del Noroeste por mencionar una estrategia de gestión y vinculación cultural.

El escenario de nuestro teatro ha sido consagrado por grandes artistas con trayectoria internacional como lo es la Filarmónica del estado de México, El Mariachi Vargas de Tecalitlán, Los Folcloristas, Tehua, María Elena Leal Beltrán, El Chelista Carlos Prieto, Arturo Chacón, Arturo Márquez, Marybel Ferrales, Ofelia Guilmáin, Julio Alemán, por mencionar algunos; y no es posible que cualquier institución que desee hacer una graduación u otro evento de carácter no artístico sea albergado por el teatro que es el templo del arte, el cual el escenario solo debe de ser de los artistas, esto significa pues que no se le hado la seriedad, el valor y significado a nuestro Teatro Municipal “Romeo Gómez Aguilar”

Otro espacio ocupado indebidamente es el espacio de la biblioteca municipal “Profr. Jesús Antonio Contreras Velderrain”, ya que ese espacio pertenece al teatro y sus funciones dentro del diseño es para que ahí estén las oficinas administrativas, pienso que la biblioteca merece un espacio para ella con una ubicación más accesible a la ciudadanía, cómo también renovar su literatura, se puede hacer una campaña ciudadana para darle un sentido cultural, un referente es la biblioteca “Jesús Corral Ruíz” de Cd. Obregón, Sonora.

El Museo Regional del Mayo, “Profr. Lombardo Ríos Ramírez”, que fue inaugurado 12 de julio de 2002, el nuevo museo regional, ubicado en las instalaciones de la antigua estación del Ferrocarril, en la actualidad merece una revisada, ya que las condiciones están también en la línea del olvido.

Para ser eficiente, un museo necesita contar con la confianza de la ciudadanía que recibe, el funcionamiento del museo exige competencias diversas y personales con competencias para asumir todas las responsabilidades en el campo de la gestión cultural, procuración de fondos, así como en la planeación y diseños de programas permanentes en la difusión cultual.

Los museos son instrumentos de difusión cultural en Sonora y no deben estar en el olvido, un museo es un instrumento de difusión cultural en una sociedad y aquí adolecemos de ello, cuando pudiera ser parte de una oferta cultural que aminorará la violencia y la inseguridad, la administración del museo regional del mayo, no puede permanecer sola, esperando a que la administración municipal se encargue del bien inmueble, es un deber de la ciudadanía en general y de las instituciones de educación superior.

En referencia al espacio público e instituciones culturales en deterioro, es un malestar histórico en Navojoa, ya que las instituciones, organismos y la ciudadanía no se integran a un pacto por el desarrollo cultural, existe una apatía generacional, sin duda es un deber de todos los ciudadanos involucrarnos en el rescate y preservación de los espacios públicos.

No solo es responsabilidad de la administración pública, de hecho, junto con una educación de calidad, un espacio público funcional, digno y bello es la mejor forma de aliviar los efectos la pobreza, de lograr una redistribución justa de activos comunes, y de establecer un terreno de juego más nivelado para todos. La pobreza, más que carencia de dinero, es carencia de capacidades y de medios, y carencia de bienes públicos.

En las ciudades, el espacio público también es incubadora de valores cívicos que nos permiten cooperar con los demás, participar y compartir intereses e iniciativas, así como cultivar el respeto a reglas básicas de civilidad y convivencia social.

Por tanto, el espacio público debe ser un espacio abierto, gratificante y seguro para todos, limpio y con buen mantenimiento, con elementos artísticos o culturales y, por supuesto, con reglas claras de uso que se hagan respetar por las autoridades.

Presidente del Seminario de Cultura Mexicana,

Corresponsalía Navojoa-Región del Mayo