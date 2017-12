Jornada de récords en la LMP y un año más

El 23 de diciembre de 1972 se produjo una jornada grande de los récords en la LMP al lanzar Dyar Miller juego sin hit ni carrera por los Mayos de Navojoa ante Guasave, además de ponchar a 19 para imponer récord. (Ganó 1-0).



CON mucho gusto agradezco que haya acompañado a este servidor un año más, en este espacio que me place cubrirlo con temas de beisbol. A usted mis mejores deseos porque pase una Noche Buena en compañía de su familia y amigos, al mismo tiempo que disfrute la Navidad haciendo planes para el 2018. Gracias.



CREEMOS que fue una buena decisión nombrar a Dan Firova nuevo mánager de los Acereros de Monclova, aparte de los conocimientos que tiene el excátcher por los años que jugó y ha dirigido en la LMB. La temporada 2017 se la pasó en Ligas Mayores al lado de su amigo Dusty Baker en las filas de los Nacionales de Washington. Baker fue despedido y Firova regresa al beisbol profesional de México. Creemos que si había un buen candidato para tomar el mando de un equipo en la LMB es precisamente Dan Firova.

GERARDO Benavidez Pape lleva poco tiempo en la LMB en calidad de propietario y ya logró un campeonato, fue en el 2016 con los Pericos de Puebla que sigue siendo de su propiedad, pero quiere un campeonato con el equipo de su tierra, Acereros de Monclova. Por lo pronto tiene un buen roster y lo que falta de agregar, lo que garantiza buena presencia en los campeonatos del 2018, ahora con Dan Firova todavía mejor.

SE HABLA del comisionado Rob Manfred, se le critica por la opinión que vertió diciendo que no le gusta cómo están armando el equipo Marlins de Miami, esto es por estar deshaciéndose de sus mejores jugadores. En la crítica roza un poco a Derek Jeter que resulta uno de los nuevos directivos de este club y por eso se dice que Manfred quiere enseñarle al famoso ex short stop de los Yanquis cómo armar el equipo.



POR otro lado se comenta que al parecer ya no habrá negociaciones sustanciosas en la contratación de agentes libres o cambios. Eso se dice por el resto del año 2017, pero bien podría haber todavía algunos regalitos para sus aficionados en algún cambalache que ya esté disponible para darse a conocer. Ahí está el reciente caso de Evan Longoria que fue cambiado por los Rays de Tampa a los Gigantes de San Francisco, negociación que involucró a otros jugadores, los que San Francisco cede a Tampa.

SE piensa que el mes de enero podría ser un buen tiempo para atrapar agentes libres donde todavía hay figuras de muchos respetos. Elementos que podrían hacer felices a miles de aficionados.