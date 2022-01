ARRANCA LA FIESTA CARIBEÑA

audima

Ya dio inicio la gran fiesta beisbolera invernal, la Serie del Caribe y que en este 2022 se está llevando a cabo en República Dominicana, un país que vive al límite el juego de pelota y que le dará un toque muy especial a la competencia, que desde este viernes comenzó y donde se esperan grandes emociones en el desenlace de la temporada de invierno.

Hace unos días les escribía de la obtención del título de la Liga Mexicana del Pacífico por parte de Charros de Jalisco, ahora representantes de México en la justa caribeña y que van con el firme objetivo de lograr el décimo campeonato para una delegación azteca en dicho certamen, un reto que luce complicado pero que en mi opinión, está al alcance.

Astronautas de Los Santos (Panamá), Caimanes de Barranquilla (Colombia), Criollos de Caguas (Puerto Rico), Gigantes del Cibao (República Dominicana) y Navegantes del Magallanes (Venezuela) son los equipos que complementan la competencia junto a la delegación mexicana, la cual ha ido aumentando de nivel en años recientes.

Cabe destacar que los anfitriones son los actuales monarcas tras el cetro obtenido en la edición de Mazatlán 2021 y que llegan a este año con prácticamente un trabuco, contando con elementos como Robinson Canó y Marcell Ozuna como principales referentes y con etiqueta de Grandes Ligas, por lo que son, para muchos, los principales favoritos y serios aspirantes a salir con el trofeo, pero vamos día a día.

De nueva cuenta hay par de invitados, refiriéndonos a los representativos de Panamá y Colombia, pero que cada edición de la Serie del Caribe se arman de mejor manera, contando con piezas de renombre, por lo que ya no son los “patitos feos” del certamen y dan sorpresas que muchos no nos esperamos.

En lo que respecta a los nuestros, creo que se tiene un gran plantel dirigido por Roberto ‘Chapo’ Vizcarra, apuntalado por refuerzos que, prácticamente, convierten al equipo en una tipo selección de la LMP, que su principal arma es la ofensiva, situación que vuelve muy atractivo al equipo mexicano y que será una de las claves para sacar resultados positivos.

¿Favoritos para llevarse la justa caribeña?

Quizás sea un poco aventurado de mi parte, pero vamos a dar mis principales favoritos al título de la Serie del Caribe 2022, poniendo en primer lugar a los anfitriones, seguidos por la escuadra mexicana y en tercer lugar a los venezolanos, todo ello por lo mostrado en sus ligas y los roster que armaron.

Llega la parte final de las ligas invernales, arranca la fiesta caribeña y no queda más que disfrutar del Rey de los Deportes.

Nos leemos pronto…