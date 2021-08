¿Fracaso mexicano en Tokio? No lo creo

Hace algunos días concluyeron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, una justa muy especial que será recordada por su aplazamiento de un año y donde se vivieron grandes emociones a pesar de no contar con aficionados. Sin embargo, el balance de la delegación mexicana ha dado mucho de qué hablar.

A través de la historia, nuestro país no pelea los principales lugares en un medallero olímpico. Eso no significa que no contemos con grandes exponentes deportivos en distintas disciplinas, pero no podemos “tapar el sol con un dedo” respecto al lugar que ocupamos en la escala deportiva general, por lo que la posición 84 en tierras niponas no refleja el nivel competitivo del atleta mexicano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Si bien es cierto que la cosecha de preseas fue baja con solo 4 bronces, es importante resaltar el mérito de cada uno de los guerreros y guerreras aztecas que buscaron ubicarse en los primeros planos del mundo; un hecho loable para la mayoría de ellos por las condiciones poco favorables que tenemos en el deporte a nivel federativo y que de nueva cuenta salieron a relucir de manera negativa.

Por ahí se menciona que la actuación de nuestros paisanos en Tokio fue un fracaso, pero les pregunto yo, ¿llegar a unos Juegos Olímpicos no es un gran logro en la vida?...

Lamentablemente nos guiamos por los números en la cosecha de medallas, donde países como Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña y Rusia tuvieron al por mayor, pero en mi opinión, no hay comparativa en cuanto al nivel de apoyo y desarrollo entre México y esos países, por lo que necesitamos basarnos en otros aspectos para definir el resultado obtenido recientemente.

Desde 1900, año donde se logró la primer medalla mexicana en unos Juegos Olímpicos, nuestro país tiene 73 preseas y la edición de Tokio es la que ha arrojado la posición más baja (84) desde Atlanta 96, quizás eso ha hecho eco en muchas cabezas en medios, aficionados y propios atletas, pero repito: la participación fue mucho mejor respecto al número de podios logrados.

Felicitaciones muy especiales para Alejandra Valencia y Luis Álvarez en tiro con arco mixtos, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez en clavados sincronizados, Aremi Fuentes en halterofilia y la Selección Mexicana de Futbol por sus medallas de bronce, sumado a los tan mencionados cuartos lugares que muestran el buen trabajo del deportista azteca.

¿Fracaso mexicano en Tokio? No lo creo, lo que sí creo es que hay mucho trabajo por hacer en todas las instancias deportivas en nuestro país.

Nos leemos pronto…

Síguenos en