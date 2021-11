Logro histórico para Canelo Álvarez

Hace unos días se vivió una pelea más en la carrera boxística de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no fue una simple contienda, sino una de las más importantes en la vida profesional del tapatío, ya que se convirtió en campeón indiscutido de los supermedianos del boxeo, esto tras derrotar a Caleb Plant por KO en evento que se efectuó en Las Vegas, Nevada.

Muchos quizás no sepan lo que se refiere el término de monarca indiscutido, lo cual significa que ostenta el título de una misma división en los cuatro principales organismos mundiales que rigen el deporte de los puños, es decir, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo, algo que había sido logrado en solo 5 ocasiones anteriormente.

Hablar de Saúl Álvarez es entrar en un gran debate, entre los seguidores y detractores del propio boxeador oriundo de Guadalajara, sin embargo, hay que reconocer que es uno de los mejores libra por libra en la actualidad, marcando una era dentro del pugilismo y que sin duda ha quedado grabada en la historia del deporte mexicano.

Hay una situación curiosa, misma que ha ido en mayor frecuencia en peleas recientes del popular Canelo, donde las principales apuestas van en torno a la forma en que culminará la pelea a favor del mexicano, es decir, casi se da por un hecho que Saúl Álvarez terminará levantando la mano, por lo que un triunfo del rival es una sorpresa mayor en el mundo de los momios y las apuestas.

Repito, la capacidad de Saúl no está en duda, pero todo el entorno del deporte ha cambiado considerablemente, manejándose cifras estratosféricas en bolsas de ganancias, situación que a más de uno no le gusta y de ahí surgen vertientes para desacreditar un poco el accionar de un atleta dentro de su área de trabajo.

Volviendo al tema, este fin de semana marcó la historia, no solo del boxeo de nuestro país sino en el plano internacional, por lo que me resulta por demás interesante ver quien será el “bueno” que afrontará al tú por tú al Canelo, de momento surgen nombres, pero desde mi punto de vista, todos ellos me resultan inferiores respecto a lo mostrado por Álvarez.

Me gusta el boxeo, soy aficionado y tengo la oportunidad de trabajar con JD Promotions, critico lo malo y aplaudo lo bueno, por lo que este 6 de noviembre del 2021 se dio un LOGRO HISTÓRICO PARA CANELO ÁLVAREZ y eso se debe reconocer, un atleta en toda la extensión de la palabra y un orgullo mexicano.

Nos leemos pronto…