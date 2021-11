México, ¿pasando problemas en Concacaf?

Un tema que ha dado mucho de qué hablar recientemente, es el de la selección mexicana de futbol, pero, lamentablemente, no es por destacar en lo positivo, sino por un par de resultados adversos que dejan bastantes dudas en torno al equipo y al balompié azteca en la zona que compite, pero vamos tocando los puntos poco a poco.

El Tri viene de un par derrotas en los duelos recientes en el octagonal final de Concacaf, mismo que entrega tres boletos y un lugar en el repechaje rumbo al Mundial de Catar 2022, cayendo 2-0 ante Estados Unidos y 2-1 con la escuadra canadiense, dos tropiezos que mandan a los dirigidos por Gerardo Martino al tercer sitio de la clasificación después de ocho juegos disputados hasta el momento.

No es nada nuevo mencionar que las distancias en el nivel deportivo se han emparejado, pero eso no es justificación para que México esté pasando contratiempos en una de las zonas más débiles en cuanto a ranking mundial dentro del futbol, tal y como lo es Concacaf respecto a las demás, por lo que la exigencia y presión para el selectivo mexicano es alta siempre.

Ahora bien, hay una vertiente muy marcada e importante, ya que los denominados “europeos” no han marcado una diferencia en instancias recientes, por lo que el argumento de jugar en el Viejo Continente ya no aplica en la actualidad, ya que varios de ellos no tienen regularidad en sus equipos y esa falta de ritmo se ha trasladado hasta su desempeño en la selección.

Asimismo, hay nombres que son catalogados como “vacas sagradas” y que están dentro de las convocatorias de manera recurrente, sin vivir su mejor momento deportivo y con dudas que han salido a flote a nivel colectivo y grupal, que a la postre han sido mostradas en el terreno de juego.

¿Goleadas a Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras y compañía? Eso es cada vez menos frecuente, quizá por el incremento deportivo en dichos países, pero tampoco, desde mi punto de vista, es para hacerle pasar contratiempos a un México, cuya liga de futbol doméstica es ampliamente superior.

Canadá ha sido una grata sorpresa y revelación en meses recientes, por algo se coloca en la punta de la clasificación sin conocer la derrota, quedando lejos aquellos tiempos donde los verdes dominaban ampliamente al conjunto de la hoja de maple. Hoy, evidentemente, los tiempos han cambiado.

La actualidad luce difícil, pero está MÉXICO ¿PASANDO PROBLEMAS EN CONCACAF? No debiera ser así, pero la verdad es que sí, y ojalá no ocurra una catástrofe de cara a la cita mundialista del próximo año.

Nos leemos pronto…