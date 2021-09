Nadando en aguas tranquilas

Desde hace bastante tiempo no se miraba a un Dorados de Sinaloa siendo protagonista en su división, quizás desde la era de Diego Armando Maradona (QEPD) donde la escuadra de la capital sinaloense llegó a dos Finales en el Ascenso MX de manera consecutiva, aunque en ambas cayeron ante el Atlético San Luis, pero que dejaban al equipo como un conjunto atractivo y vistoso.

Ya sabemos lo que pasó después, cuando el astro argentino no volvió a tierras culichis y vino un andar de estrategas y jugadores que no pudieron llenar ese hueco que dejó vacante, incluso, con el nuevo formato en el futbol mexicano, el seguimiento y expectativas mermaron considerablemente las cosas no sólo en Dorados, si no en todos los clubes que integran la ahora Liga de Expansión MX.

El certamen pasado, bajo en benévolo sistema de competencia, el Gran Pez logró colarse a la Liguilla, donde cayeron en la primera instancia ante el Tepatitlán FC, equipo que a la postre sería el campeón del circuito de plata, por lo que el desempeño del cuadro áureo dejó un sabor agridulce entre sus simpatizantes.

Hace unas semanas dio inicio el Torneo Grita México 2021 en su campaña de Apertura, prácticamente iniciando el año futbolístico en México y donde sólo está en juego un incentivo económico como premio al campeón, algo que le resta mucha emoción a lo deportivo pero que, a final de cuentas, los de pantalón largo aceptaron.

Ahora bien, tocado el punto anterior, las aspiraciones son reducidas para el club en general, ya que no hay un ascenso hacia la primera división, pero independientemente de eso, Dorados ha vuelto a los principales planos y conforma un plantel de los más sólidos hasta el momento, cualidades que lo ponen como líderes hasta la jornada 8.

Manteniendo etiqueta de invictos, con paso perfecto en casa y una cosecha de 18 unidades, lo colocan en la cima de la clasificación, siendo la mejor ofensiva colectiva con 14 goles, la mitad de ellos realizados por la dupla integrada por Paolo Yrizar (4) y Raúl Zúñiga (3), además de ser la segunda mejor defensiva con sólo 4 tantos permitidos.

Aún no hay apertura a aficionados para volver a las gradas del Coloso del Humaya, pero el interés en el equipo ha crecido y las expectativas empiezan a incrementarse, basados en los números y el accionar del equipo que lo hacen estar NADANDO EN AGUAS TRANQUILAS.

¿Hasta dónde llegará el equipo? En poco tiempo lo sabremos.

Nos leemos pronto…