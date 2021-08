¡Retorno a la vista!, se reanuda actividad deportiva

En días recientes se ha mostrado un avance positivo en el semáforo epidemiológico de nuestro país y ha estado cediendo para regresar a las actividades dentro de una “nueva normalidad”, donde quizás no todos están de acuerdo, pero el deporte es necesario para la sociedad en muchos aspectos.

Sinaloa pasó de rojo a amarillo (no vamos a opinar en ese tema), lo que permite ciertas libertades en espacios públicos y eventos en general, dígase sociales, culturales, deportivos o de espectáculos, significando una buena noticia para la economía de la propia entidad.

Repito, NO A TODOS se les hace correcto volver a las disciplinas donde se implica una relación y/o contacto directo con otras personas, como lo es el deporte; sin embargo, considero que son más los factores positivos respecto a los negativos que surgen, principalmente en la cuestión psicológica y los beneficios que conlleva el salir de casa a un lugar de esparcimiento.

Con el decreciente número de casos positivos de covid, es cuestión de algunos días para que se haga oficial el permiso para reanudar labores en los distintos centros, parques, gimnasios y áreas públicas afines a la práctica de alguna disciplina deportiva, desde el sector amateur y formativo hasta llegar al profesional, donde ligas quedaron en pausa y buscarán finalizar una vez que la situación de salud lo permita.

ADECUARSE O REZAGARSE...

Así de simple es, ya que la situación para muchas personas que dependen de la práctica deportiva se resume a buscar cómo continuar y llevar a cabo sus actividades o simplemente renunciar a ello y buscar otra alternativa, llámese deportistas, entrenadores, promotores, encargados o cualquier labor ligada a una disciplina deportiva, que cuando surge una pausa obligada se suscita una incertidumbre en su día a día.

Nuestras vidas han cambiado considerablemente desde inicios del 2020, ahora NO podemos salir sin llevar con nosotros un cubrebocas de manera obligatoria, el gel antibacterial se ha convertido en algo más que lo que indica su nombre, el lavado de manos ya no es solo antes de comer y después de ir al baño, si no en cada oportunidad que se presenta.

Todo lo anterior se adapta a cada actividad diaria, ya sea en el trabajo, plazas, supermercados, restaurantes y en cada sitio a donde vayamos, donde un espectáculo deportivo no representa una excepción a la nueva regla y en lo cual también se ha modificado el protocolo para el atleta, algo que todavía se va detallando hasta hoy.

Todavía falta para superar este gran reto en Sinaloa, pero podemos decir que en el deporte ya hay un ¡RETORNO A LA VISTA!

Nos leemos pronto…