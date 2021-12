Una luz en el camino…

Hace algunas semanas, tocábamos el tema de una disciplina deportiva que ha sido muy golpeada en nuestro país a lo largo de la historia, refiriéndonos al baloncesto, por lo que lo realizado por la Selección Mexicana en días recientes ha encendido una verdadera luz de esperanza, buscando que el deporte ráfaga vuelva a darle una satisfacción a toda la comunidad basquetbolera.

Quizá usted no estuvo enterado, porque la prensa mexicana no ha volteado a ver del todo al baloncesto, y sí, es una recriminación desde esta pequeña trinchera por el poco apoyo brindado a los denominados “Guerreros” que defienden los colores de un país que ha sufrido demasiado por cuestiones extradeportivas, pero bueno, ya me desvié un poquito del tema…

Para ponerlo en contexto, amable lector, la Selección Mexicana de Baloncesto derrotó a Puerto Rico (90-86) y a Estados Unidos (97-88) en las eliminatorias rumbo al Mundial FIBA del 2023, ¡ASÍ ES! México se impuso al conjunto de las barras y las estrellas en un certamen oficial, mismo que se llevó a cabo en Chihuahua este fin de semana pasado.

Todavía falta bastante camino por recorrer y apenas es el inicio de las ventanas eliminatorias, sin embargo, y sin que usted me deje mentir, vencer a nuestros vecinos del norte siempre viste, y más por hacerlo de una manera histórica, pues por primera vez se le pudieron anotar más de 80 puntos en un juego oficial.

Los dirigidos por Omar Quintero han amalgamado muy bien la veteranía y experiencia de varios elementos con la energía y disposición de jóvenes que vienen empujando fuerte en el tema deportivo, manteniendo activo un cambio generacional que ha lucido mejor de lo que se esperaba y poco a poco surgen nuevos nombres talentosos en el basquetbol mexicano, así como su participación en distintas latitudes del mundo.

Es imposible no recordar a los 12 Guerreros que marcaron una época en nuestro país, llegando al Mundial de España tras 40 años de ausencia de un representativo mexicano en una justa de ese calibre. No es casualidad que algunos de esos elementos hayan destacado en los recientes duelos, hablando concretamente de Gabriel Girón y de Orlando Méndez, dos piezas importantísimas en el esquema del coach Omar Quintero.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana? Primeramente, esperar la reanudación de las acciones en 2022, continuar con la planeación de trabajos dentro y fuera de la duela, seguir labrando un sinuoso camino y tratar de regresarle al basquetbol el lugar que merece en nuestro país; por lo pronto, este fin de semana fuimos presentes de la aparición de UNA LUZ EN EL CAMINO hacia el Mundial del 2023.