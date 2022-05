La división de plata al borde de la extinción

audima

¿Qué tal amigos? Regresamos a este espacio donde tocamos puntos y temas dentro del amplio mundo del deporte, buscando siempre dar un punto de vista objetivo y con una opinión objetiva, y en esta ocasión haré referencia a la situación complicada que se vive en el futbol mexicano, específicamente en la ahora llamada Liga de Expansión MX.

Desde hace algún par de años se determinó que no habría ascenso hacia la primera división del balompié nacional y eso derivó en diversas posturas de algunos clubes, sobre todo en quienes sus aspiraciones a llegar a lo mejor del futbol azteca eran claras, teniéndose que “alinear” a las nuevas normas y aceptar (sin mucho ánimo) el reglamento sobre la nueva manera de “premiar” al campeón.

Hay algo muy importante de mencionar, sobre todo en la parte comercial, donde la denominada División de Plata ya no luce como hace años, siendo un nivel deportivo abismal respecto a la Liga MX, es decir, son pocos los clubes que apuestan e invierten en un plantel que realmente sea contendiente al título, algo que ha venido encrudeciéndose en los años recientes y le quita mucho reflector en torno a las expectativas del mismo aficionado, medios y personas ligadas al futbol.

Sin embargo, hay algo que vino a empeorar todo, el NO ASCENSO, ya que el equipo campeón debe conformarse con un premio económico de varios millones de pesos, que si bien no cae nada mal, el principal objetivo de la mayoría de los conjuntos es alcanzar el máximo circuito, ejemplo claro de ello es Dorados de Sinaloa, que después de esa decisión de que no haya ascenso, el cuadro aurinegro se convirtió en un plantel que desarrolla jugadores y la competitividad por los primeros puestos no es prioridad, al menos en mi punto de vista.

¿Qué hacer ante esto?

Sinceramente no hay mucho por hacer, solo aguantar y esperar que la Liga de Expansión sobreviva en las campañas que se avecinan, incluso con franquicias que han cambiado su esquema para poder mantenerse, por lo que el futuro inmediato no luce nada alentador para una competencia que carece del “premio gordo”. Actualmente se juega el “Campeón de Campeones” entre Atlante y Atlético Morelia, que años atrás sería la Final por el Ascenso, donde se vivía un ambiente distinto entre equipos, aficionados y medios de comunicación, días donde se buscaba con ansias un boleto para ser testigo del nuevo integrante de la Primera División, pero que hoy solo está en el recuerdo, al menos por algunos torneos más.

Esperemos que surja una luz en medio de toda la penumbra llamada “FUTBOL MEXICANO”, donde los intereses económicos aplastan totalmente a la equidad deportiva y, sobre todo, el desarrollo integral del propio deporte.

Nos leemos pronto…