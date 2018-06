José Antonio Meade y la vuelta de tuerca electoral que viene

Los candidatos más elogiados por José Antonio Meade (JAM) en su gira del fin de semana por el norte de Sinaloa fueron Mario Zamora y Rosa Elena Millán para el Senado; y Álvaro Ruelas para la presidencia municipal de Ahome.



«¡Cómo te quieren!», le dijo al Vallo Ruelas (durante la visita al mercado Independencia) JAM, el candidato ciudadano para la Presidencia de la República que compite bajo las siglas del PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, la coalición Todos por México.



Porque aunque suene a «verdad de perogrullo», es justo recordar, como asentó el trending topic de ayer: #MeadeNoEsElPRI.



Es bueno insistir en ese hecho, por si a alguien se le había olvidado.



AMLOLANDIA, CAPITAL DE LA MENTIRA. Tuvimos la oportunidad de charlar vía telefónica con José Antonio Meade minutos antes de que tomara el vuelo con el que concluyó su exitosa gira por Sinaloa, y coincidimos en que los astros, de pronto, se han alineado en favor suyo; de su candidatura a la Presidencia de la República, en concreto. Los porqués puede usted checarlos en la columna de ayer.



«No tardan en salir con que la derrota de Alemania en el partido contra México fue operada por nosotros con Angela Merkel», comentó Meade, bromista, en referencia a las descabelladas teorías de la conspiración que suele lanzar la feligresía pejista.



El tono de Meade, amable siempre, se escuchaba jubiloso todavía tras el triunfo de la selección mexicana en el Mundial, una nueva y contundente prueba de que las encuestas han fallado en casi todos los temas a lo largo de los años recientes en México y el mundo.



Como no pueden hallarle un solo acto de corrupción (¿será porque no ha cometido ninguno?), los adversarios de Meade le inventan culpas: desde el gasolinazo (decisión de los diputados federales y senadores) hasta la «estafa maestra» de Rosario Robles, pasando por el caso Odebrecht, culpa de Emilio Lozoya. Bueno, hasta las supuestas inyecciones de agua en lugar de quimioterapias que dicen (no se ha comprobado) se aplicaron durante el gobierno de Javier Duarte.



Qué incongruencia: Enrique Peña Nieto ha sido el único presidente que ha metido a varios gobernadores de su partido a la cárcel, pero eso no lo ven, o no lo quieren ver.



La chamaqueada que ayer los amloístas hicieron a los usuarios de redes sociales fue divulgar que EPN aprovechó el momento en que todos los mexicanos celebraban el gol del Chucky Lozano para privatizar las aguas nacionales sin que nadie se diera cuenta. Hasta la escritora Sabina Berman (pro-AMLO) dijo en un tuit muy vitriólico que a «los neoliberales» ya «solo les falta privatizar el aire».



A muchos la fake news hizo reír, pero muchísimos la tomaron en serio y soltaron su tradicional jerga de frases hechas contra el PRI, el PAN, Salinas, EPN, «etecé», «etecé».



«Lamentablemente, entre malintencionados, gandallas e idiotas, hay un amplio porcentaje que quiere que sea verdad», comentó el científico y consultor Xavier Tello en Twitter.



Varios escribieron lacónicamente: «Me dueles, México».



Al columnista también.



¿Y a ustedes, amigas y amigos lectores?



#YOMERO. En fin, lo que ya se ve más claro que el agua (que no se privatizó, repetimos llamando a tierra: el agua mexicana no se privatizó) es que JAM ya dio el salto al segundo lugar en las preferencias electorales, y el día de la elección será él quien la gane. El próximo presidente de la República mexicana se llama José Antonio Meade, un ciudadano que jamás ha militado en partido político alguno y que es el más preparado para el cargo: sus estudios, desarrollo profesional, historia política y su vida misma, transparente como el agua (no, no volveremos a hacer el chiste, esto es cosa tan seria como el acto de votar), ejemplo de honestidad y congruencia puesto que hasta de mentir sería incapaz, parece haber sido diseñada para que nuestro país tenga al mejor mandatario nacional de la historia. Así sea.