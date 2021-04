José Borunda da golpe mediático a la campaña Gerardo Vargas Landeros

La renuncia. Cuando consideró oportuno, el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, asentó un golpe mediático a la campaña del candidato de ese partido a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Borunda renunció a ese partido bajo el argumento de la podredumbre que afloró en la elección de los candidatos, entre ellos el de Vargas Landeros y del alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman, candidato pluri a la diputación federal. Quiérase o no, la renuncia sí impactó porque Borunda es fundador y aparte de que las razones le sobran. Este y otros, cuando decidieron participar en ese partido acompañando a Andrés Manuel López Obrador, luchaban en contra de ese tipo de personajes que ahora son candidatos y que están por apoderarse del partido gracias al pragmatismo salvaje, por decir lo menos, del presidente nacional Mario Delgado. Sin embargo, algunos señalan que el impacto se contuvo porque Borunda perdió puntos cuando después de la elección de Vargas Landeros quiso ser candidato del Partido Encuentro Solidario, pero le dieron para atrás.

Dignidad. Los que sí se quedaron en el partido, contrario a Borunda y que sostienen su dignidad partidista, no como Lucio Antonio Tarín que se dobló por un hueso, son los integrantes del grupo Germinación Morena. Ayer fijaron su posición en el caso de la adhesión de Tarín a Vargas Landeros tras haber asegurado que encabezaría el movimiento del no voto para este y la renuncia de Borunda. Julio César Sierra, enlace de Redes Ciudadanos en Sinaloa y Germinación Morena, aseguró que ellos se quedan en el partido para luchar en contra de que Vargas Landeros, Chapman y otros personajes se apoderen del instituto político. De entrada, siguen en su postura de rechazo a estos y los otros candidatos por quienes no van a votar. Lamentaron la renuncia de Borunda porque dijeron que este creyó por convicción en el proyecto de López Obrador, pero que el líder nacional Mario Delgado está echando a perder.

Los servicios. Luego de “chifletear” a los políticos corruptos que vienen a Ahome en plan de conquista, el candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, centró su discurso en los servicios públicos que están de mírame y no me tientes en el municipio. Es el lado flaco de Morena porque el alcalde Chapman quedó a deber pese a que se vanagloriaba de los millones de pesos que entraban a las arcas del municipio. Sin embargo, no mejoró ninguno, ya que prefirió los privilegios y el derroche que resolverlos. La muestra es el del agua potable. Osuna Morena por ahí se les está metiendo a los ahomenses, a quienes promete mejorarlos.

Bipolaridad. Dicen que el carácter le cambió radicalmente a Ana Ayala Leyva. Cuando era tesorera se comportaba de una forma y ahora como candidata a la diputación federal de otra muy distinta. Claro, como busca el voto de los ciudadanos no quiebra un plato en el trato hacia estos. Algunos que la vieron saludando a la gente en sus casas en Cohuibampo no les sorprendió la “bipolaridad política”. Cuando buscan el voto son unos ángeles y cuando llegan se hacen vivos, ni pelan a los ciudadanos.

Bajeza. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, cometió una pifia. Se habla que despidió a un trabajador por solo ser padre de la candidata a la diputación local por Movimiento Ciudadano, Claudia Martínez. Esto fue considerado por muchos como una “aberración”, hecho que fue denunciado por la propia candidata. La acción de represión política en la comuna no le ayuda en nada a la candidata priista-panista-perredista a la alcaldía Maribel Vega Quintero. Esta vale más que le diga como el dicho aquel de que “no me ayudes, comadre”.