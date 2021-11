Primera vuelta: premios y castigos

FINITO.- Se acabó la primera vuelta de la temporada 2021-2022 de la LMP y las cosas al final, y como siempre, fue para aplicar los premios y castigos que corresponden a los desempeños mostrados. Obviamente, para resaltar el liderato con los 10 puntos de premio obtenidos por los Mayos de Navojoa, equipo que jugó mejor pelota en esta primera mitad. En ese exclusivo club estuvieron los Algodoneros de Guasave, los Charros de Jalisco y los Yaquis de Ciudad Obregón, cuarteta que nadie hubiera podido anticipar sería la mandona en esta primera fase. En la tabla se ubica a un segundo pelotón, el de los cuadros “medio castigados al denotar cierta irregularidad en su paso, mismo que integran Tomateros de Culiacán, Naranjeros de Hermosillo y los Sultanes de Monterrey, dejando para el club de la infamia a Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali y unos Cañeros de Los Mochis más que obligados a mejorar desde ayer mismo. Se cae así la teoría de que el invierno se forja a través de equipos “grandes” y equipos “chicos”. El nivel de competencia mostrado en este primera vuelta fue remarcado, para subrayar, luego de que al menos estos primeros 35 juegos fueron para revelar que lo que se escribe en el papel suele ser tan engañoso como el primer amor… dicen.FORZADOS.- Si nos atenemos a los resultados de la primera vuelta y suponiendo que fuera ya el diciembre de las definiciones, los “cruces” quedarían armados de la siguiente manera: Mayos-Venados, Algodoneros-Sultanes, Charros-Naranjeros y Yaquis-Tomateros, dejando de fuera a Mexicali y Mochis. Pero hace falta ver en la segunda vuelta y lo que cada equipo es capaz de trazar: si los de arriba se sostienen, si los de en medio mejoran rendimiento y si los que terminaron abajo logran salir del marasmo.A eso se acompaña con el sempiterno interés en los lideratos individuales, al estilo de checar si Tirso Ornelas, de Mayos, logra mantener su estatus de líder bateador. Si Kyle Martin (Mayos) mantiene el paso en jonrones y si el pleito para un eventual MVP se sigue cerrando. Y si de pitcheo se trata, a seguir viendo el paso de Carlos León, de Mayos, Orlando Lara y Elian Leyva (de Charros), que late que nos late que entre esta terna quedará la terna para lanzador del año luego de que afortunadamente en la LMP aún no llega en pleno el virus de la soberbiometría y sus tesis a conveniencia de la secta.TIMONELES.- Saldo también de la primera vuelta lo fue que tres mánager perdieron el puesto, uno al menos fuera del supuesto de “los malos resultados”. Juan Navarrete, de los Naranjeros; Bronswell Patrick, de los Águilas, y Robinskon Cancel, de los Cañeros, fueron los “cepillados” y dígase al menos que en el caso de Cancel, lo suyo fue la clásica de “mejor cortar a uno que a 25”. Patrick arreó con lo que le pusieron y no pudo sacar agua de las piedras. En su lugar vendrá alguien a quien seguramente le tocarán mejores tiempos porque, aunque nos digan locos, vemos a estos verdes mejorando sustancialmente en la fase complementaria. Eso, al tiempo. Va nuestra espada en prenda.RETIRO.- Anunció su despedida de los diamantes Joakim Soria y no hay más que aplaudirle su paso por el beisbol de paga al coahuilense. Números de por medio, el mejor cerrador mexicano en Grandes Ligas de por vida (por el número de salvados logrado) y permítanos dejar en duda eso de que ha sido, como algunos dicen, el mejor relevista nativo de la historia. Tema para el debate luego de que los gustos hacen que la polémica se extienda mucho. En esa lista aparecen personajes como Aurelio López (entre otros) que fuerzan a incluir como factores de discusión la calidad del contendiente. Lo bueno es que Soria se va por la puerta de enfrente, avisando con tiempo y de manera pública. ¡Gracias por todo!