El regreso del cementerio de los elefantes

“BOMBAS”.- Los Leones de Yucatán anunciaron la contratación de Mike Fiers, otro pelotero más que llega al beisbol mexicano de verano haciendo ruido y vestido de “bomba”. Llegará con la etiqueta, tan de moda, de ser “exligamayorista” al que pocos citarán que está por cumplir 37 años de edad. La verdad, como que ya no se puede celebrar esa pretensa asonada de inundar a la LMB con firmas que con hacer ruido intentan levantar expectativas. Fiers llega tras un 2021 de apenas participar en dos juegos con Oakland. Su historial habla de que lanzó dos juegos sin hit a su paso por las Mayores, pero más célebre y recordado por haber sido quien “balconeó” a los “tramposos” Astros de Houston de 2017. Su arribo a Leones sirve para reiterar la visión de que paulatinamente la LMB se ha convertido en un refugio para los peloteros de salida, los que ya avizoran el retiro y que no se quieren ir sin soltar la última carcajada llevándose del vecino algunos miles de dólares. Y cada año la lista puede hacerse más extensa, más “ex” estarían viendo a la LMB como esa última parada antes de que se les vaya el tren, atados a la esperanza de que la aparente Jauja económica de ciertos clubes les asegure un eventual anticipo de pensión. Caer en blandito, que no todo es malo en el cementerio de los elefantes.CAMBIOS.- Suena incluso “pasional” que alguien muestre su oposición a los cambios que se vienen anunciando que se implementarán en Grandes Ligas, según esto ya aprobados tanto por dueños como por el sindicato.Estos cambios van desde que haya colchonetas más grandes (¿serán almohadas’), el reloj entre pitcheadas, regreso del corredor “de cortesía” para evitar los extrainnings hasta eso la “regla Ohtani”, que no es sino un burdo remiendo de la regla del bateador designado.Se construye así, o se intenta construir, se dice un juego nuevo, una modalidad alejada del beisbol que gasta hace muy poco se conocía y que tiende, se afirma, para hacer más dinámico este deporte ante los ojos de los nuevos mercados. No sabemos a ciencia cierta cuál sea el nivel de atractividad que el beisbol tenga sobre esas supuestas audiencias ni cómo se dio el presunto acercamiento entre estas y el deporte. Lo más común es que el beisbol es un deporte al que se llega por tradición generacional, que se transmite de abuelo a padre, de padre a hijos y así. Al menos eso nos ha tocado atestiguar y ser parte del proceso. ¿Se basan entonces en eso de que “todos los cambios son para mejorar”? El análisis debió ser entonces muy a profundidad y se debió dedicar mucho tiempo a dilucidar, si es que realmente el beisbol anda tan mal que ya pedía a gritos cambios como los anunciados. Tal vez lo más fácil sería decir “la televisión nos pidió estos cambios y el que paga, manda”. Sería así más entendible y menos cuestionable.GANADOR.- Con el antecedente inmediato de ofrecer un récord de 20-3 en 2021 y reconocerse ya como un “gancho” en taquilla para el mercado mexicano en Los Ángeles, los Dodgers no dudaron en firmar para este año por 8 millones de dólares al culichi Julio Urías. Merecido se lo tenía. Muy seguro es que Julio esté en la antesala de que el año que viene, en el que se convierta en agente libre, llegue al limbo de las grandes cifras, a ese nicho al que ya no pocos llegan y mediando, esperemos, un 2022 en que pueda repetir color. La organización angelina no es nada “coda”, no por nada cuentan con la nómina más abultada de las Mayores, así que no suena lejano pensar en que su estancia en Los Ángeles pinta para ser larga. Y la verdad es que ya con los salarios como estadística referente, casi obligada a citarse, ver a un pelotero que “apenas” cobre 2 millones al año es para dar la imagen de que se trata de un jugador de medio pelo. Y quien los gane o está para el retiro o como para decir que lo “irrespetan”. “Tanto ganas muestra lo bueno que eres”, cual nuevo paradigma.