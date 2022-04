‘Lo pirata’ de la estatal de Chihuahua

audima

HISTORIA- Hace muchos años ya, cuando la LMB presumía ser una hegemonía, los dueños de clubes decidieron que toda liga de verano que no se plegaran a sus caprichos e intereses fuera considerada “pirata”. El término, que disfrazaba un enorme desprecio, se justificaba diciendo que dichas ligas “no eran parte del beisbol organizado”. Eran los tiempos en que ligas como la Central o del Bajío eran los auténticos semilleros de jugadores pero fuera de ellas, a las demás se les veía como “enemigas”. La situación devino en se convirtieran en refugio de no pocos peloteros que por una u otra razón se veían puestos fuera de los equipos de LMB. Usted pregunte, por ejemplo, de los muchos años que pasó Jesús Sommers en ligas “pirata”, sí, el hombre que más hits ha conectado de por vida en el verano. La razón fue casi siempre la misma: el bajo sueldo, la negativa de aumentos de salario, eso que antes (y aún hoy) es visto como “rebelión” y que muy elegantemente hoy en día se incluyó en los estatutos. Si nos atenemos a una visión histórica, la liga Estatal de Chihuahua fue creciendo sin que nadie se diera cuenta, paulatinamente floreció y se desarrolló, soportando incluso las eventuales (y esporádicos) arribos de equipos de la LMB como los Dorados o los Indios de Ciudad Juárez. En el presente, la Estatal de Chihuahua puede declararse como una de las ligas más fuertes del país, bien organizada y poco importa que haya dudas en cuanto a si llamarla “amateur” o “semiprofesional” o incluso, que se le tilde de “pirata” ojos de algunos. Lo cierto es que es ya una opción real para el pelotero mexicano… hay buenas razone$$ para ello.

DISPOSICIONES- Los estatutos de la LMB dejan en claro que si un jugador no llega a un acuerdo económico con el club al que pertenece, queda fuera de la temporada, imposibilitado de contratarse con otro club. En el pasado, se decía que estaba “en rebeldía” y su castigo era “no podrá jugar”. Viene a la mente aquellos años en que Manuel “Pimienta” Morales, shortstop de los Tigres entonces capitalinos, fue llevado ante el dueño Alejo Peral luego de que no aceptara el contrato que le ofrecían. La escena se dibuja en monólogo de Peralta: “mira, Manuel, aquí firmas por lo que te ofrezco, sea mucho o poco. Si no lo haces, yo me encargo de que te mueras de hambre porque no vas a jugar con nadie ¡con nadie!”. Y Morales, acorralado, tuvo que firmar. En ese entonces, algunos de los circuitos “piratas” se animaban a pagar más de lo que los jugadores cobraban en la LMB, por eso es que resultaban tan atractivas para los que se “rebelaban”. El tema influyó en mucho, fue parte sustancial para que más tarde, en 1980, estallara la huelga de peloteros surgiera la inolvidable ANABE. Se debiera suponer que esos recuerdos quedaran como gran lección que se heredara a las nuevas generaciones de directivos pero al parecer, se cortó el cable del video: hoy la Estatal de Chihuahua se está erigiendo como esa opción para quienes, en su derecho, no aceptan términos y condiciones que no están muy lejos de aquellos tiempos de “rebeliones” y ligas “pirata”.

EMOLUMENTOS- Por cosas del destino, a nosotros nos tocó vivir en Chihuahua hace algunos años, nos tocó lo mismo presenciar juegos de la liga Nacional que armó la ANABE que varios choques de la estatal de Chihuahua. De esta última, imposible dejar de mencionar la pasión que rodeaba esos encuentros, las grandes rivalidades forjadas (Algodoneros de Delicias y Mazorqueros de Camargo o el de Dorados de Chihuahua contra Mineros de Parral, como ejemplo) y la entrega con lo que cada pelotero defiende a la plaza y a la región. Tiempos en que surgían ídolos como aquel lanzador Rafael “Porky” Palma, a quien varios clubes del verano intentaron seducir para que fuera a la LMB y nunca lograron convencerlo. Y bajo ese recuerdo, este 2022 se verán en acción a uno que otro jugador que llegan desde la LMB gracias a su “rebelión”. Polvos del pasado.