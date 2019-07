Agenda LMB 2020: ¿Golpe de timón?

Futureando.- Tras lo que se ha vivido y visto en este 2019, en que muy lejos ha quedado la Liga Mexicana de Beisbol de ofrecer algo ya no digamos “diferente” o “especial”, no es absurdo que sus directivos vayan pensando en ir armando, desde ahora mismo, una agenda dirigida a dar un necesario golpe de timón. No hablamos con esto de (los sensibles se enardecen) de que despidan a Javier Salinas como su presidente ejecutivo, medida que nada les resolvería. Nos referimos a elaborar y adoptar una serie de medidas que tiendan a reconstruir (¿reinventar?) el negocio que tienen en común y con las cuales recobren algo al menos de lo mucho que se les ha estado yendo de las manos. La agenda 2020 debe surgir de una profunda introspección y autocrítica, de que se sinceren consigo mismos y reconozcan que le han fallado a las audiencias al estar presentando un producto distante hoy de lo que esperarían los mercados. Una agenda 2020 que privilegie lo deportivo para de ahí saltar a lo netamente empresarial. Actuar a la inversa ha propiciado que en este 2019 lo relevante haya sido lo que esté fuera del terreno y algo de lo no positivo se haya visto dentro del diamante (sorry, pero la Franklyn se ha llevado los titulares, Javier).

Promotor.- Lo ilusorio de esta propuesta es pensar que fueran todos los directivos los que la promuevan siendo que como nunca, la LMB este año se ha mostrado como un circuito dividido, que peca de sectario, que evidencia trato diferenciado a sus socios y así, como películas de Pedro Infante a la inversa: “nosotros los ricos, ustedes los pobres”. Bien haría Salinas en correrse el riego y usar el paraguas antes de la lluvia que se vislumbra a finales de año, eventos muy predecibles como la diáspora de equipos (que se vestirá de mudanzas), eventuales solicitudes de ausencias temporales, declaración de insolvencias económicas y vicios colaterales.

Lo anterior a reserva de cuando se presenten los resultados económicos en donde, ojo a esto, la ausencia de ingresos por concepto de patrocinios institucionales produzcan malos gestos entre los agremiados.

Ante el eventual escenario (que hoy se advierte muy posible) un manotazo en la mesa, proponer y proponerse cambios (ajustes dirían) que podrían convertirse en ofrecer un rostro mejorado para el año entrante. Vamos, a la LMB no le caería mal una buena dosis de botox, a los 94 años de edad, hasta parece necesario.

Temas.- La agenda temática podría incluir: Reducción de 16 a 12 equipos (hora de soltar lastres.

Creación de una liga “paralela” que podría integrarse como las franquicias hoy en “desgracia”.

Siendo Salinas más futbolero que beisbolero y siendo que le entiende más al futbol que al beisbol, podría proponer que la “paralela” fuera una liga de “ascenso” y la “principal” fuera de ascenso, estableciendo parámetros que hubiera cada año movimiento de plazas según resultados. Premios y castigos deportivos.Establecer un draft anual con los peloteros que egresen de la academia de El Carmen, a quienes desde este año se les “rankea” por cuestiones de posibilidad de exportación. Otro draft para peloteros de doble nacionalidad, quienes en contra de lo que algunos sostienen, no han sido hasta ahora para incrementar lo que absurdamente llaman “mejoramiento del nivel”, lo que sea que quiera que eso signifique. No estaría de más dejarse ya de dar tanta chamba a las oficinas del registro civil de Coahuila en aras de mexicanizar a medio mundo; Reglas claras para evitar, y sancionar cambios y transacciones sospechosas (que resultan ventas), prohibir y sancionar desmantelamiento de equipos durante la temporada. Así como las mencionadas, se pueden sumar algunas más que en este 2019 se observan como urgentes porque salvo algunos muy escasos detalles, la actual temporada va camino a todos lados menos al buen recuerdo.