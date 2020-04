Al Químico en Mazatlán se le cuecen las habas

EMBROLLO.- Hasta donde nos alcanza la memoria, no recordamos un caso tan embarullado entre un club de beisbol y un Ayuntamiento teniendo como pretexto el uso de un estadio, que el que se vive en Mazatlán entre el club Venados y el alcalde del municipio del sur de Sinaloa, Luis Guillermo “Químico” Benítez. Por más que se diga y se reitere hasta el hartazgo desde el oficialismo que se trata de temas “administrativos”, ni quien se quite de la cabeza que es un asunto estrictamente político, tema alfil del Químico en su ajedrez que desarrolla en pos de la gubernatura del estado. Esto es, ya lo dijimos, el edil ya tomó al beisbol como botín. El fin justifica los medios. Tampoco ayuda la posición del Ayuntamiento a desvanecer que su encono contra el club trae “ayuda” desde más al sur de la República. Recordemos que desde el 31 de diciembre de 2018 se difundía la versión (columna de Luis Enrique Ramírez “Ancla”, periódico EL DEBATE) de cómo Benítez parecía estar preparando el terreno para que los hermanos Arellano (propietarios de los Leones de Yucatán) se hicieran presentes en Mazatlán y así cumplir su capricho de querer ser profetas en su tierra. Pero la familia Toledo, propietaria de los Venados, empujó, trabajó y ha logrado mantenerse a flote aún, a pesar de la embestida en su contra. Si su “pecado original” fue el no haber aportado dinero a la campaña del Químico para alcalde, nada le cuesta al político esperarse para ver si es que en su eventual candidatura a gobernador le aportan aunque sea para los chicles.

NOVEDADES.- Lo más reciente del pleito al que nos referimos deviene de la entrevista que concedió Benítez a un medio sinaloense. Ahí, el alcalde mazatleco expuso que “jurídicamente los que tenían la concesión no pueden hacer nada hasta dentro de 10 o 12 meses, eso significa que para entonces ya debió de haber empezado la liga de beisbol, y yo dejé la puerta abierta, los teléfonos abiertos para reunirme con ellos porque nosotros no queremos que los Venados dejen de jugar en el estadio, al contrario, vamos a apoyarlos con todo para que jueguen”, indicó. Es decir, quiere que jueguen, pero bajo sus términos y condiciones. En aras de quitarse balas de encima, el Químico no dejó de lado el tema de la Serie del Caribe al expresar que él hablará con los directivos de la Serie de Caribe, se les ofrecerán todas las facilidades para que se lleve a cabo en el estadio Teodoro Mariscal sin ningún problema en el 2021. O sea, pone de lado a los Toledo para ser él, solamente él, quien hable con la Confederación del Caribe y la LMP para decirles que “su” estadio estará disponible. Que si fuera material para una nota de periódico, el encabezado podría ser que el Ayuntamiento de Mazatlán garantiza que sí habrá serial latino, así sea que no haya temporada de la LMP en el puerto. Un escenario que se está haciendo recurrente en el México de nuestros días: el poder político invoca su representación social y ciudadana, impone su peso sobre aquellos grupos que no ve esenciales, especialmente el empresarial. Claro está, todo sin exponer las verdaderas razones que, siendo políticas, huelen más a chamusquina, o algo que apenas un alquimista pueda elaborar.

TIEMPOS.- Ya algunos en la LMB dejaron filtrar las variantes que se asoman ante la crisis sanitaria que nos azota. Corre el tiempo y de las posibilidades de abrir temporada en mayo y junio se van a julio o agosto, si no es que López Gatell nos indica un día de estos (que todo cambia rápidamente) que no podrá haber de piña hasta septiembre. Y aquí es donde surge la pregunta: si las autoridades sanitarias indican que la luz verde llegará hasta septiembre, ¿qué posible decisión podría tomar la Liga Mexicana de Beisbol? Vamos, seamos más optimistas, ¿qué tal si dice que será el primero de agosto que las actividades se pueden abrir? ¿Alcanzaría la logística para echar a rodar la temporada? A veces, un minipastel menos quita el antojo, así no sea el pastel completo.