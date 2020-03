Alfonso Márquez en el ranking

ASCENSO.- El umpire mexicano Alfonso Márquez acaba de ser notificado de su ascenso a jefe de cuarteta en la víspera de que inicie la temporada 2020 de las Grandes Ligas. La noticia no es cosa menor, sino asunto como para echar porras a su favor. Márquez es el primer umpire mexicano en alcanzar la Gran Carpa, en donde se ha mantenido desde 1999, más de dos décadas en las cuales ha llegado a sancionar juegos de series de campeonato, así como participar en Juegos de Estrellas y tres Series Mundiales. Repasando su historia, se entera uno que el camino del nacido en Zacatecas no ha sido fácil y que tuvo que pasar todo un proceso para llegar a donde hoy se ubica. Cual un pelotero, Márquez inició desde el nivel básico del profesionalismo en Ligas Menores hasta llegar a la cima en las Mayores. Ha trabajado en la Arizona Fall League, Arizona Instructional League, Northwest League, Midwest League, California League, Southern League and Pacific Coast League. Recorrió todo el ciclo, desde liga de novatos hasta la triple A. Por cierto, surgió de academias para umpires ubicadas en California.

INTERMEZZO.- Lo anterior hace surgir la duda de por qué en México nadie ha buscado apoyar a los umpires nativos a través de un convenio con el Beisbol Organizado de tal suerte que generaciones pudieran asistir a dichas academias y probar suerte. Estamos seguros que esto alentaría que más hombres y mujeres a quienes atrae esta a veces ingrata profesión se animaran a aventarse al ruedo.

RANKING.- Los logros de Márquez obligan también a revisar la historia del umpireo en México, a repasar la lista de sus mejores exponentes para entonces lanzar al aire la pregunta que pareciera obligada: ¿debe Alfonso Márquez ser considerado el mejor árbitro mexicano en la historia? En la parte que da pie para la polémica, el apunte que nosotros creemos debe ser el punto de partida: correspondería a mánager, coaches, expeloteros y a peloteros en activo otorgar juicios de valor, ser ellos los que eventualmente emitieran opinión luego de ser ellos quienes compartieron y comparten diamante con los otrora hombres de azul. En la memoria, nombres como el de Gabriel Atristain, el Chino Atán, Alcibiades Palma, Carlos Alberto González, Alberto “Muerto” Ortega, Pancho Alcaraz, Fernando Guerrero, Claudio “Sordo” Solano, Juan Lima, Carlos Monter, Jesús Monter, Víctor Saiz… hasta llegar a Humberto “Lobito” Saiz, ícono de las últimas generaciones e identificado como el mejor de su época, afortunadamente aún en activo. Que si alguien se pregunta cómo es que en la lista anterior no aparece Ismael Ruiz, a quien incluso le pusieron nicho en el Salón de la Fama, pregúntese a algunos peloteros de los 60 y 70. Su apodo de Tarecua llegó a popularizarse para decirle a otros umpires que eran malos en su trabajo.

TALACHA.- Más que interesante lo informado acerca de que presuntamente las autoridades de la ciudad de México andarían revisando el paso de Horacio de la Vega por la Dirección de Deportes en el gobierno anterior. Todo cabe en los tiempos del revanchismo político. Aquí el tema es cómo la noticia es aprovechada como el chorro de agua del cual se cuelgan quienes por intereses más que identificados, que nada tienen de beisboleros, tratan de usar para intentar bajar del macho al hoy presidente de la LMB. Por más que las acusaciones en contra de De la Vega mucho tengan de estrictamente políticas, los que se suben al barco buscan aderezarlas de deportivas en aras de la ambición mostrada en “mi gran sueño”, ese que se traduce en el “quítate tú, que la quiero yo”.