Amaneció temprano para el invierno

NOTICIAS- Les amaneció temprano a los directivos de la liga Mexicana del Pacífico y en miércoles les dio por dar a conocer de una vez fechas clave para lo que será su temporada 22-23.

Todo será iniciar el día 11 de Octubre en armazón de un rol que contendrá de inicio varias novedades,



Lo de resaltar es que siguiendo el modelo más reciente, en el punto de arranque no se van con las series antes tradicionales, le dan una revolcada a la tradición y así vemos que por ejemplo, Tomateros no van contra Venados en las inauguraciones a visitas recíprocas sino que can contra Algodoneros mientras que los porteños seguirán una ruta medio rara: abren el 11 contra Charros en Guadalajara y ya no juegan contra el mismo rival hasta el día 16



Más allá de los detalles particulares, en el trazo grande, la noticia es que ya ponen en el radar de todos los involucrados (patrocinadores, radio, TV, etc.) fechas que desde ahora fuerzan a armar la logística que corresponde y abren la opción para desde ahora empezar a vender lo que se deba vender,



Vamos, la buena noticia es que ya quedó tendida la primera pista del gran circo invernal y abre espacio para al menos 4 meses como plazo para hacer todos los ajustes correspondientes.



SIGUIERON- Lo madrugador les siguió a los directivos invernales el jueves fecha en que dieron a conocer que el draft de jugadores nacionales se llevará en Hermosillo el 5 de Julio venidero. Las noticia aquí es que los dos primeros lugares para elegir se los llevaron Monterrey y Guadalajara, plazas de expansión, y quienes seguramente estarán hurgando para encontrar, si se puede, lo más destacado del pitcheo nacional en un inventario de capital humano que a fuer de decir la verdad, no está muy surtido.



Cuestión de checar lo que sucede hoy en día en el verano para darse cuenta que es muy poco lo que puede estar sujeto a draft, que el número de elementos que sean susceptibles de elegir es reducido y a lo más que se puede aspirar es a optar por muchachos que estén en ruta a probarse en Estados Unidos o bien, en lo posible, a encontrar oro en peloteros de doble nacionalidad.



Tema éste sobre el cual la LMP no se ha pronunciado muy en firma que digamos.



GOLONDRINAS- La noticia de que Roberto Osuna jugará en Japón confirma la expectativa de que después de la remoción de Grandes Ligas, jugar en Liga Mexicana era un “mientras tanto” a la espera de firmar algo sustancias fuera de regreso a Estados Unidos o la esperanza de ligar algo en Asia.

Muy pronto para que Osuna decidiera instalar de planta en México y no aprovechar de algún modo efímera notoriedad que llegara a obtener a su paso por las Grandes Ligas.

Y a lo anterior agregarle, cómo no, el sigo de dólares.