Aniversario de la LMB, sigue el reuma

FELICIDADES.– Cumple 96 años de existencia la Liga Mexicana de Beisbol, nacida en 1925 a instancias del empuje emprendedor de Ernesto Carmona y el interés de hacer negocio del periodista Alejandro Aguilar Reyes. Fue, en su momento, la intentona de hacer redituable (y organizado) el nicel de pelota amateur que en ese entonces se practicaba esencialmente en la región centro del país. De ese entonces al presente mucha agua ha corrido bajo el puente. Circuito atenido desde siempre al cobijo que concede el caciquismo y el mecenazgo, atado al control a veces personajes y a veces de grupos de interés pero que al final, como mérito, ha sabido sortear los tiempos (mucho) de crisis.

Resulta necesario y justo extender la felicitación que corresponde, misma que no se opaca por el hecho de señalar que su casi arribo al siglo de existencia se acompaña por la necesidad de ya combatir el exceso de retórica sobre su quehacer. Podemos citar que en 96 años la LMB ha dado saltos y giros que de algún forma, le han permitido seguir existiendo. Citemos: de la época de Jorge Pasquel a la desorganización, a la compra del supuesto nivel XXX; del cacicazgo de mano dura de Alejo Peralta a los nefastos años de Pedro Treto Cisneros; de los años de “mano izquierda” de Plinio Escalante al mecenazgo de Alfredo Harp y de ahí, a los tiempos a la deriva que se corona con el mando que hoy ejerce un grupo que ha logrado, en poco, cambiar lo que debe suponerse el plan de negocios del circuito. Y en el corazón mismo de esa cronología, la herida que no se cura, la llaga indeleble que no se quita con “curitas” y los parches del discurso que promete y promete, pero no cumple: la huelga de 1980, la Anabe y el intento por forzar el olvido. Ya 96 años, enhorabuena, LMB!!

DUDAS.- Está presente el tema de la selección de beisbol que irá a Japón a participar en el torneo de los Juegos Olímpicos, tema que estará presente un rato más. Siendo la intención de que todo gire en lo deportivo, habría que citar que el equipo es hora de que no existe como tal. Pareciera que los únicos que están seguros de hacer el viaje son el primera base Adrián González y el manager Benjamín Gil porque del resto, apenas especulaciones. No hay un “pre-roster”, no hay llamados anticipados, no hay filtraciones… la noticia es que no hay noticia. Y que si algo se sabe ya es que México estará integrando el grupo A junto a República Dominicana y el anfitrión Japón, lo que ya de entrada no nada alentados. Lo otro que preocupa, y en serio, es que los trabajos de (digamos) organización deberían estar contemplando cómo vencer el riguroso plan antidoping que la justa olímpica aplica. ¿Cómo enfrentar el reto si es que en la LMB, principal aportante de peloteros a la selección, el antidoping solo vive en el discurso, anclado en una visión recaudatoria? Y para rematarla, resulta que según la periodista Beatriz Pereyra, la WADA no ha certificado los laboratorios de la Conade así que corre tiempo, que se tienen que entregar resultados (negativos) a la brevedad. Aquí el tema no es cómo la hará la LMB para solventar la situación sino que se anticipa que la liga está buscando las fórmulas para quedar a salvo de cualquier intriga, lavarse la cara antes de tiempo para que luego no se diga que sus directivos serían responsables ante un desaguisado. Ese mismo que aparece como amenaza desde ahora. Pueden, solo por hoy, recibir felicitaciones por su aniversario 96, dejarse felicitar. Incluso por Ana Gabriela Guevara y hasta por el mismo López Obrador, Pero mañana regresarán a las mismas y ya se sabe, nadie quiere ser culpable.

Y el viernes, por cierto, aniversario de la huelga de 1980. ¿Doble festejo?

