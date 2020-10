Astros es un buen equipo, sin trampa

DECLARACIONES.- Más tardaron los Astros de Houston en ganarse el pase a la siguiente ronda de los playoffs de la Liga Americana que en aparecer ante los micrófonos el boricua Carlos Correa para pasarse de claridoso: “ganamos en gira, sé que muchos no lo querían. ¿Ahora qué dirán”? Si no decía Beltrán le salía un grano en la garganta.

El cuadro texano dejó fuera a unos Mellizos de Minnesota que no pudieron espantarse a sus fantasmas de playoffs, en dos juegos que deja en evidencia que los Astros son un buen equipo ni en su mejor momento, pero que no hay duda que se trata de una novena competitiva, ganadora. Por eso mismo se pone en cuestión el hecho de que hayan recurrido a la trampa para ganar en 2017, algo a lo que explícitamente no hizo mención Correa. So de este tema se recobra la polémica. Luego del triunfo de los texanos, lo que debe estar en el centro sería la duda, hecha pregunta, de si tan bueno es el equipo, qué necesidad hubo en 2017 a recurrir a la trampa, sancionada de manera tibia y aprovechada cabalmente por los peloteros. Se entiende la exaltación de Carlos Correa, hasta se justifica incluso, pero como que no queda completa sin la aclaración: “hoy somos ganadores limpios, ayer lo fuimos haciendo trampa”. Así, las cosas claras.

CALIFICADOS.- El pase de los Astros a la siguiente ronda en la Americana se dio en el marco de la inusual postemporada en la que hasta el momento ya estaban definidos los cuatro ganadores de la Liga Americana y faltan dos por definirse en la Nacional. A Tampa Bay le bastaron dos juegos para deshacerse de los Azulejos; los Yankees despacharon a los Indios de Cleveland; los Atléticos de Oakland a los Medias Blancas de Chicago; los Bravos de Atlanta a los Rojos de Cincinnati mientras que los Dodgers se engulleron casi sin despeinarse a los Cerveceros de Milwaukee. Faltaban por definirse las series entre Cachorros y Marlins (0-1) y la Cardenales-Rojos, empatada a un juego por bando.

De lo visto, algunas sorpresas, empezando por los Mellizos a quienes el mal fario de octubre los sigue. Aunque lógico, no deja de sorprender que los Medias Blancas hayan sucumbido en Oakland, lo que hizo ver mal a algunos apostadores. Pitcheo, pitcheo y más pitcheo, a los perdedores les hizo falta.

En la Nacional, los Bravos tumbaron las altas expectativas creadas por los Rojos, a quienes se les olvidó hacer carreras, del resto se encargó la tribu a la que debe verse como serio contendiente al campeonato de la Nacional.

Lo de Dodgers era más que esperado, los Cerveceros de este año fueron totalmente descafeinados, incoloros e insípidos. Que si la sorpresa se agazapa es la cachorros-Marlins. Aguas, que ahí sí el conejo puede salir del sombrero. Y más tarde sabremos si habrá gozo para los harpianos nuevos seguidores de los Padres, quienes sin pitcheo a la vista pudieran dejar fuera a los Cardenales.

Playoffs de intensidad de media para arriba. Todo es según el color con el que se apoya.

DECISIÓN.- Los gobiernos locales de Sinaloa, Sonora y Baja California ya se han declarado en favor de permitir gente en los estadios, en mayor y menor gradualismo según la óptica de una semaforización que mucho tiene de tinte político.

Es todo un riesgo que se están tomando las autoridades, pero riesgo también de los clubes al tener que lidiar in situ con las multitudes (así sean al 30 por ciento de la capacidad del estadio) que se animen a acudir. Nada es completo sin saber la decisión que se tome en Nuevo León y Jalisco, en donde sus gobiernos no han emitido declaración al respecto. Los planes B deben existir, se supone que se debe estar listo. Sabremos.