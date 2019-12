Avisos y amagos de una ‘liga Marinela’

Intentona.- Queda claro, al menos para nosotros, que la reunión celebrada el martes entre el gremio beisbolero con el presidente de México, fue rodeada de cierto morbo luego de que aprontados y similares deslizaron, convencidos ellos, de que se hablaría de la eventual formación de una poco deseada liga nacional. Más tarde, fue visible que la filtración provino desde las oficinas de Probeis, alertando de que posiblemente llegaría el aviso-noticia que poco después AMLO descartó. Esto es, en concreto, de que el presidente López negó que se tuviera la intención de, por decreto, hacer de surgir una liga “Nacional” que deviniera de la unión entre la LMB y la LMO. Lo anterior es sueño de algunos y capricho de pocos. Afortunadamente, en la reunión nada de eso se trató, no se habló siquiera de alguna intención por parte del Gobierno y más de uno de los empresarios convocados suspiró con alivio. La cosa es, al menos, no por ahora. Sin embargo, queda latente el dejo de las declaraciones del comisionado Édgar González, esas en donde pone en evidencia que tras bambalinas sí existe el afán “unificador” que se podría explicar más adelante. O sea, el amago no fue una “volada” del todo. En la víspera, era evidente el rechazo a un proyecto que parece gestarse en oscuros “porqués” que poco se pueden entender. La intención de una liga Nacional que surge por el ”yo” del presidente de un país.

Motivos.- La jugada le salió bien al presidente. A días de irse a descansar (y dejarnos descansar) por los días navideños, con la reunión quiso enviar el mensaje de que al menos en beisbol va por buen camino y que mantiene las filas cerradas en este deporte al cual, dice ser uno de los ejes centrales de su gestión. Por ello es que la reunión fue en todo lo alto, se le ocurrió reunir en la Ciudad de México al conspicuo mundillo beisbolero, incluyendo a personajes como Carlos Slim y Carlos Bremer. La cosa fue hablarles de unidad, de pureza de intenciones y de cómo su gobierno chambea duro y macizo a favor del beisbol. No se metió en honduras el presidente, nada de comentar o sugerir siquiera que se unieran la LMB y la LMP para crear una liga “única”, sabiendo tal vez de antemano que los dueños de clubes rechazan el proyecto. Posiblemente este haya sido la primera oteada al horizonte para más tarde, con Édgar González como ariete, mandarles otro mensaje.

Idea.- Y es que no parece fácil, de entrada, mandar desaparecer cerca de 200 años combinados de experiencia e historia deportiva. Jugar abiertamente al “no se le dice no a un presidente” para proponer que empresarios creen una empresa en común que, otra vez de entrada, requiere al menos 1440 peloteros, si es que se quieren manejar 24 plazas con rosters ampliados de al menos 60 jugadores. Y antes de que pregunten algo los promotores de la vitacilina, que AMLO prometa que Probeis aportará los ¿400, 500? peloteros que faltarían no ofrece certeza alguna. La idea está dirigida a que nadie gane nada, aun si el promotor de tamaño desatino jura sobre la Biblia que él tiene otros datos. Durante muchos años se deseó tener un presidente beisbolero, que por lo menos se presentara a los estadios a lanzar la primera bola, pero los buenos deseos se excedieron. Con esta “novedad” más vale que tengamos un buen Gobierno, aunque sea futbolero el personaje en cuestión. La intención mínima que se percibe de poner en un mismo perol a los gansitos del verano con los pingüinos del invierno, un “mix” que a muchos se les antojaba por el morbo de la “competencia” mal concebida y peor ideada. Podría nacer, claro, la “liga Marinela” en los años por venir, una liga surgida por decreto, tal vez condenada de antemano al fracaso y cuyo slogan bien podría ser eso de “recuérdame”.