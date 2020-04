Baseball fantasy: armando una Liga Nacional

CHANCES. Se reconoce que dentro de los diferentes escenarios que se han generado con respecto al eventual regreso de las actividades del beisbol de verano, se encuentra el que visualiza una probable cancelación de la temporada 2020. Cuestionable que se diga que esa posibilidad no existe, es muy real. La última palabra la tiene el COVID-19.

Y ante este escenario tan radical, no falta que surjan voces que trasladen la situación de crisis hasta el extremo de llevar la cancelación no solo a la LMB sino también a la de la LMP, lo que a aunque parece extremo, en un momento dado se pudiera dar. No faltan lo que por otros motivos, así lo deseen.

La cosa está en que la cuarentena nos permite especular, imaginar y desarrollar ideas, que en este caso no pasa a ser inventar una especie de “baseball fantasy” en tiempo real para crear así una mítica (e improbable) Liga Nacional.

Imaginemos pues que por cuestiones de calendario, se oficializara la cancelación de sendas temporadas, que (supongamos), diera como fecha libre para iniciar actividades el mes de noviembre, forzando así que en todo caso, cualquier actividad beisbolera pudiera iniciarse, imaginando de manera optimista, del día 15 en adelante.

El siguiente paso en este ejercicio imaginario es que los presidentes de ambos circuitos, Horacio de la Vega y Omar Canizales, se reunieran para tomarse un café y a la hora del postre coincidieran en que hay chance de echarse una cáscara “por mientras”, ¿Cómo le hacemos?

Y ahí viene lo bueno.

LUGARES. La primera coincidencia tendría que ser en el tema de las plazas, no de equipos, determinar un número de posibles participantes y definir formato del sistema de competencia. Horacio y Omar coinciden en que esto es clave luego de que sería un minitorneo.

Por supuesto que ambos directivos estarían de acuerdo en que este torneo emergente debería garantizar calidad e intensidad de espectáculo.

Pensemos que determina que el número ideal de plazas es de ocho, cuatro por liga y así, se decide que por parte de LMB estarían Tijuana, Monclova, Monterrey y Ciudad de México, mientras que por la LMP estarían Mexicali, Hermosillo, Culiacán y Guadalajara. Hablan con los dueños de los clubes y aceptan, el primer paso está dado. (En Mérida y Obregón protestan, “ahí será pa la otra” les responden).

Luego de horas de discernimiento y análisis (ya casi cierran el restaurante del “cafecito”), los presidentes de liga definen que primero, el torneo tendrá una dirigencia “colegiada”, es decir, que entre los dos llevarán las riendas y sus respectivos staffs compartirán tareas.

Lo siguiente viene a ser un punto total del asunto: ¿cómo armar los rósters?

La respuesta llegó pronto, una especial de lotería-draft, que las ocho plazas armen sus equipos mediante el esquema de “baseball fantasy” para lo cual primero se haría un sorteo para ver en qué orden elegirían en dicho draft.