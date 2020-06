Beisbol, atrapado entre pandemia e intrigas

SITUACIÓN.– Días muy complicados son los que vive en la actualidad el beisbol, deporte que se supone el número uno en Estados Unidos y que en México se ubica en la cuarta posición entre el ánimo de los aficionados.

No hablamos del beisbol en Corea o Japón, países en donde la crisis sanitaria tiene otra realidad, otras consecuencias, distantes por ahora (y desde hace rato) de las que se viven en USA y en nuestro país. En Grandes Ligas, la pandemia llegó y se alió con una disparatada guerra de egos (y de intereses económicos) para remarcar una decadencia tal que amenaza con dejar, al menos, dos años sin acciones a la fanaticada gringa. En el medio de esta acentuada crisis, un comisionado que parece atado de manos, que lo mismo un día dice “va porque va” la temporada 2020 y al día siguiente establece que “lo duda seriamente”.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Y como ondas colaterales, en lo estrictamente deportivo, las acusaciones de que varios equipos han roto las reglas, las culpas repartidas de manera discrecionales, las sanciones a modo que se han aplicado y la creciente sospecha de que al estilo. Fuenteovejuna, al beisbol lo han agraviado “todos los clubes, todos a una”. Mientras, en México, el COVID-19 mantiene como rehén al deporte rey, atada la campaña de la LMB a los designios de las autoridades federal y estatales, sujeta la probable campaña a que el cambiante semáforo sanitario marque un color que, al menos, permita un cierto porcentaje de asistencia a los estadios porque eso de jugar a puerta cerrada, nomás no. En un año atípico, situaciones que probablemente no resulten tan atípicas.

ESTATUS.- El calendario 2020 de las Ligas Mayores podría ser, si se anima Rob Manfred, de tan solo 50 plus juegos, con los peloteros estableciendo el ya famoso “díganos cuándo y dónde” pero bajo la advertencia de que en 2021 “ya platicaremos”. El que piense que habrá huelga puede y no ande muy lejos de la verdad. Y es que habrá temporada, curiosamente, sin que exista un acuerdo de por medio, con el rechazo casi generalizado de los peloteros al prorrateo que se promete por parte de los dueños de clubes y que ha generado lo esencial del disenso. De fondo, la industria del beisbol en USA entró en un shock que puede resultar letal, del que ya no importa quién lo tramó, y que ha devenido en una situación insostenible. La espiral inflacionaria hizo crisis justo cuando el mundo, particularmente los Estados Unidos, sufre con la grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Ante ello, como si fuera punto central, la actitud y posturas de Manfred, el “frontman” de los dueños que no se cansa de proponer modificaciones a este deporte pero que en este tema se ha dedicado a decir solamente lo que le ordenan que diga. Enjuiciar al comisionado por el tema debe partir de este hecho más que evidente: míster Manfed no es más que el muy caro empleado y personero de los 30 dueños de clubes.

NACIONAL.- Mientras, todos observando el semáforo en México, hoy en el color naranja que abre esperanzas, leyendo noticias de que algunos clubes están planeando pretemporada, enviando así el mensaje de que efectivamente, el 7 de agosto podría iniciar la esperada temporada. Fácil no será, por más que las condiciones parezcan favorables. Hay mucho de capricho en el comportamiento del virus y nadie puede saber si para dentro de menos de un mes, los equipos podrían estar entrenando. Claro está, dirán algunos, si en el futbol es posible, ¿por qué no en el beisbol? La diferencia, que no es poca, está en la TV, en lo que le posibilita al balompié seguir su curso sin necesidad de tener gente en las gradas. Ahí se ve la diferencia de tamaños de ambos deportes, una desafortunada comparación de la cual no sale precisamente bien parado el rey de los deportes. Todo esto, en época de contingencia.