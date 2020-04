Beisbol y música han viajado juntos

BINOMIO.- Sería interesante conocer cómo es que, más que ser una tradición de años, se pudo crear una evidente sinergia entre el beisbol y la música. No es solamente pensar en que ahora se le pone al bateador en turno su canción preferida, hay algo mucho más de fondo en la historia.

Sí, claro, la cultura popular tiene rastros en vastedad sobre este asunto, que un repaso somero nos hablará de que existe un amplio catálogo que incluye Talkin' baseball (Willie, Mickey and the Duke), de Terry Cashman; Centerfield, de John Fogerty; Tessie de Dropkick Murphys; Glory days de Bruce Springsteen de 1984; Joe DiMaggio done it again de Billy Bragg; Say hey de The Treniers; The first baseball game de Nat King Cole, o la genial Did you see Jackie Robinson del gran Count Basi

Usted puede agregar tal vez Pelotero a la bola o, si quiere, Pobre soñador del TRI (“me ponchas o me haces batear de jonrón").

Pero todo buen aficionado a la pelota seguramente tendrá en sus mejores reservas de memoria alguna melodía que se asocia con el beisbol. El ejercicio no suele fallar.

En nuestro entorno regional, cuentan los viejos de la comarca que en los años de la vieja Liga de la Costa, en Culiacán, asistían a todos los juegos los integrantes de una banda regional que a mitad del séptimo inning se levantaban de sus asientos con sus instrumentos (básicamente de aire) para hacer sonar las notas de la canción que identifica a la ciudad, una bella composición de Enrique Sánchez Alonso, el “Negrumo”.

Detalles como para imaginar que si el beisbol se hubiera inventado en Europa en el siglo XVIII, Mozart y Beethoven capaz y hubieran compuesto dos que tres sinfonías, o mínimo dos opus, alusivas al juego de pelota.

PERSONAL.- Que si se tratara de un recuento personal, diríamos que nuestro primer encuentro con el beisbol se dio bajo los acordes de alguna rola de The Beatles, que en esos ayeres colaban éxitos hasta en Radio Rancherita.

En la década de los setenta, el rock “pesado” era lo que rifaba y nos tocó conocer a no pocos peloteros que se identificaban con Credence Clearwater Revival antes que con lo que dejaron César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez o Angélica María.

Había dejos, claro, de lo heredado por Pedro Infante o los retozos de voz ronda de David Reynoso. Contaba el inmortal “Huevito” Álvarez que el otrora receptor Rodolfo “Rudy” Sandoval se llevaba al estadio una guitarra para no dejar pasar el tiempo sin entonar alguna rola de Javier Solís.

Hacia los finales de los setenta, el ambiente musical se llenó de música disco y las charlas beisboleras se ambientaban entonces con canciones de Donna Summer y de Gloria Gaynor, todo con tal de darle la vuelta a John Travolta o a Olivia Newton John.

Y llegó el 1980, en el estéreo del carro modelo Gremlin del amigo Alejandro Soriano sonaba La pantera, escuchábamos Sailing de Christopher Cross y ahí venía Coward of the country de Kenny Rogers. Desde ferrocarril de Cuernavaca en Polanco, hacia avenida Cuauhtémoc, íbamos al juego Tigres-Diablos. El juego se canceló al estallar la huelga de peloteros, La pantera nos recetó Funkytown de Lipps Inc.

VIAJE.- Los noventa trajeron el arribo de la televisión por cable a nuestros rumbos y, así, presenciar en vivo cómo Hary Caray entonaba en la séptima, en el Wrigley Field de Chicago, Take me out to the ballgame, que en sí es ya como un himno que en México trató de ser traducido y fue despedazado con versiones locales más que infumables.

Los sonidos caribeños se acentuaron en nuestro récord personal, se mezclaron con los sonidos del rock clásico que guardamos y con los embates del rap que se empezó a poner de moda. No pocos jugadores de Estados Unidos llegaron con equipos individuales de sonido, de audífonos moda que se popularizó para individualizar gustos de los deportistas, que de alguna manera se mudó hacia las aficiones.

Del 2000 a la fecha, nada para tener presente. Muy nuestra decisión de eliminar de toda lista de canciones cualquier signo del esperpento llamado reguetón y lo que tipos con sombrero y botas denominan música regional.

Como si fuera póker, un “pase” es elegante.