Cada quien con su pandemia

CRISIS. Días complicados en los cuales, antes que el miedo, aparecen los deseos por el pronto regreso a lo hace poco cotidiano, a esa “normalidad” que muy seguro será diferente cuando todo esto acabe. Porque va a acabar, porque no será para siempre. Y ante la crisis, a todos nos asaltan apuros diferentes, desde los esenciales y vitales como trabajo-ingresos, hasta los lúdicos, los que otorgan sensación de vida. Es en este rubro donde se ubica el beisbol. Se entiende, se vale, que cada quien acuda al apuro que más se le antoje, el que le sirva de distractor, o sea, ese clavo ardiendo de donde agarrarse en medio de este grave panorama. Resulta estéril, además de vano, reclamar que alguien pida que se reanuden actividades como el futbol o el beisbol (boliche, lucha libre o hasta canicas) y no sume a sus apuros, por ejemplo, que se reanuden los cursos escolares. Cada grupo social, cada individuo, vive la pandemia a su manera, “a como puede”, algunos (muchos) llorando ausencias inesperadas que el virus provocó mientras otros muchos esperando salir de esta para en su momento, celebrar en todo lo alto. No creemos que en el futuro, cuando se relate este gajo de la historia del siglo XXI, se hable de que millones de individuos, de muchos países, navegaron durante la crisis de salud deseando que se reanudaran ligas de beisbol profesional. En todo caso, tal vez se diga que hubo sociedades que buscaron en el deporte un reflejo de que salimos avantes de la crisis y que su deporte favorito representó la expresión más pura de que “regresó la vida” al planeta. Para nosotros, no más pero tampoco ni menos.

POSIBILIDADES. Y apegados a lo anterior, trascendió el nuevo escenario en el cual podría ubicarse el posible desarrollo de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, suponiendo que podría darse la luz verde para que se cantara el playball en los primeros días de julio. Nos tendríamos que olvidar que existen dos diferentes ligas, de un rol de 162 juegos y que, incluso, a lo mejor no habría Juego de Estrellas. Antes de que reclamen los antilúdicos, recordemos que el beisbol en Estados Unidos es una industria gigante, que recauda cifras multimillonarias y, en tanto, lo que se anuncia no solo es la reactivación del juego, sino de la gran empresa. Así, se supone que jugaría sin gente en los parques de pelota, en plazas que se tendrían que definir (no en las 30 actuales) y el asunto sería crear tres divisiones, con 10 equipos cada una, a disputar al menos 100 juegos en un mazacote bien organizado que, eso sí, tendría una postemporada más extensa que de costumbre para rematar con la Serie Mundial “Pandemia 2020”. Eso, al menos, genera algo de aliento, algo de poca certeza que priva hoy de que regrese la “normalidad”.

AL MENOS. Por cuanto a México, el lunes pasado charlamos con Horacio de la Vega, presidente de la LMB, quien se advierte muy realista: “reanudaremos si existen condiciones” y esto queda supeditado a lo que dicten y cuando lo dicten las autoridades sanitarias del país. El titular de la liga veraniega no reflejó ansia alguna por adelantar tiempos ni apresurar lo que no está en sus manos. Mucho dejó en la decisión que tomen los dueños de clubes (“ninguno se ha echado para atrás, hasta ahora”) y establece que si bien existen posibilidades de jugar este año, en la agenda también cabe el que se cancele toda actividad. Entre todos estos escenarios y especulaciones, la mera solicitud de que al menos nos permitan a los aficionados al beisbol anclarnos a una esperanza; atarnos al deseo-sueño de tener beisbol nuevamente: imaginar en actividad a nuestros peloteros favoritos realizando hazañas; a nuestros equipos ganando y siendo campeones. Permítannos entonces, imaginar el mañana post-pandemia, en donde el beisbol siga siendo el Rey de los Deportes. No más que eso.