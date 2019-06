Conjeturas, redes sociales y el socio

Queremos suponer que aún no se ha aprobado integrar un comité de asesores para el encargado de la presidencia ejecutiva de la Liga Mexicana de Beisbol , Javier Salinas, y que por eso mismo sus salidas al ruedo son capaces de lograr más pitos que salvas. O no se quiere ayudar, o no sabe ser ayudado o los presidentes de clubes no se han dado cuenta de que quien los representa necesitará más tiempo para aprender un poco más del negocio que le encargaron atender. Sigue el tema de la pelota Franklin de moda, y Salinas sigue enredado, tanto que una maniobra muy a la 4T style ahora se les fue encima a la redes sociales para culpar a sus usuarios de inventar algo así como fake news (Trump dixit). Y no, anda arando fuera de la parcela Salinas: el creador del mitote armado fue él mismo a través de su incontinencia verbal. No hace mucho declaró que en el mes de junio llegaría una versión mejorada y reforzada de la Franklin, derivado esto del impacto (estragos) que la hoy esférica oficial de la LMB estaba provocando. Pero resulta que ayer reculó, acusó que el supuesto mito de que la Franklin fuera “voladora” era teoría conspiradora de las redes sociales y que no habrá tal cambio, el mismo que Salinas anunciara. No creemos que sus patrones, los dueños de clubes, le hayan ordenado el cambio de idea, y mucho menos que haya sido un racional inventado por asesores con los que no cuenta. Quien crea que fue ese socio comercial al que hoy se le defiende con tanta pasión, los fabricantes de la pelota, quienes exigieron la rectificación, puede que le hayan dado al clavo.

DATOS.- Muy a su estilo, Salinas salió en la entrevista “banquetera” a soltar datos que muy lejos parecen estar de ser un acto de fe y que se deban creer. Que si ya llegaron las lluvias, que si la humedad, que si el promedio de jonrones por juego y demás argumentos que insistimos, sirven para la apasionada defensa del socio. Veamos; al día de hoy, más de 80 peloteros batean sobre los 300, cifra que hace muchos años era la “mágica” en la LMB y que representa más o menos un 40 por ciento más que los 60 de rigor en temporadas anteriores. En 2018, el año del fiasco de los dos torneos, solamente 3 de los 16 equipos promediaron más de 300 milésima en el bateo colectivo. En este 2019, solamente 4 de los 16 no promedian las 300 milésimas. En 2018, en el primer torneo (57 juegos) el promedio de carreras limpias de la liga fue de 5.06; en este 2019 (51 juegos) el PCL del circuito es de 6.04, con ningún equipo mostrando promedio debajo de las 4 carreras por juegos. Y aunque el dato se haya publicado en las malditas redes sociales, más vale creerlo; este año se han conectado 374 cuadrangulares más, comparando mismo número de juegos 2019-2018. Tal vez sería más fácil, y digno, que Javier Salinas saliera a decir que lo suyo es obligación a defender al socio Franklin porque nuevamente, y sin sorpresa, nos muestra que lo suyo no es lo deportivo. Decir que todo son “conjeturas de redes sociales” es decirle “tontos” a los aficionados con singular cinismo.

HECHOS.- Decíamos que el titular de la LMB declaró que no todo era la pelota, que ya apareció la “humedad” y que en los últimos días la rata voladora Franklin había estado quieta. Pues el sábado 1 de junio tal vez se le alteró el corcho: Olmecas 13-4 a Guerreros, Saraperos 16-7 Rieleros, Toros 15-6 a Algodoneros y, más decente, Pericos 11-5 a Bravos. No, no es que sea una pelota “sabática” o de rachas, o que las eventuales jornadas voladoras sean mitotes de redes sociales. Es un hecho que Salinas pide que no sea conjetura y que esperemos al final del rol regular para entonces sí, que surjan los “se los dijimos”. Pero de fondo, la cerrazón a no ventilar, a no aceptar la justa crítica de que se le ha hecho un gran daño al espectáculo, que la liga no ha medido y, en consecuencia, no sabe con certeza si esto está siendo del agrado de los aficionados. Pero para el “moneo” y el discurso ramplón está de lujo: cuestión de declararse que “en LMB estamos presentando espectáculo como Grandes Ligas; jonrones y ponches”. ¡Oh sí, cómo no!