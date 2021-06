Cuba, fuera de los Juegos Olímpicos

ELIMINADOS.– Parecería cosa de la prehistoria hablar hoy de Cuba como potencia beisbolera en el sector amateur. De ver a su selección nacional como “invencible” y hacer conjeturas de si Fulano o Zutano sería superestelares en las Grandes Ligas, vetados para ellos hace algunos (varios) ayeres. Al parecer, las grandes épocas se han ido.

La reciente eliminación de Cuba en el torneo preolímpico hace pensar en todo ello. No más citar al equipo antillano como la gran potencia a nivel mundial, darlo como segura ganadora de cualquier torneo que realice la federación del ramo. Tiempo de decir adiós a los equipos armados al calor de la época de la revolución del 59 y tal vez, como para pensar que se ha derrumbado el supuesto paradigma de la pelota de aficionados llevado al máximo nivel.

Eliminación sellada por una derrota ante Canadá con score de 6 por 5, algo que no hace mucho hubiera sido impensable. Al cuadro cubano, fuera integrada por quien fuera, hace años pocos podían presumir haberle ganado. Era un escuadra integrado por peloteros que, literalmente, son leyenda no solo en la isla.

No, no se trata de que el relevo generacional haya impactado de manera grave, que no exista quien reemplace a peloteros de la talla de grandes como Omar Linares, Orestes Kinderland, Germán Mesa. Pedro Luis Lazo, Duque Hernández y decenas más. Para decirlo de manera elegante, explicaremos que el contexto geo-socio-político quebró este estatus de superioridad cubana en el terrenos antes enteramente amateur, hoy profesionalizado por obra y gracia de la búsqueda del Comité Olímpico por saciar sus intereses, por un lado, el paulatino acercamiento de las Grandes Ligas a esa aparente mina de otro que durante años ha representado el beisbol cubano.

COQUETEOS.- Desde hace año, las Grandes Ligas han venido actuando de manera muy taimada con relación para abrir puertas al pelotero cubano, más allá de dar cupo a todo aquel exiliado o desertor que se había a la maña de poder hacer que los reflectores se posaran sobre ellos.

Las puertas han sido abiertas, “venga el que quiera venir” parecen decir los 30 clubes ligamayoristas y la invitación no cae en oídos cerrados, ya que lo de hoy es el que el pelotero joven cubano sueñe no con jugar con su selección, sino de emular lo que varios de sus paisanos han logrado en el Imperio del Norte.

Los casos se multiplican cada año, los rosters de MLB muestran un crecimiento exponencial de peloteros cubanos y baste checar un line-up como el de los Medias Blancas de Chicago para constatarlo.

Sin embargo, siguen dándose casos de deserciones, de exilios, de ese anhelo que parece colectivo de ver más allá de la isla un mejor futuro en la pelota y así, de paso, la liga cubana va perdiendo peloteros que le otorgan atractivo y ese nivel que hoy parece cosa de un lejano pasado.

Pero bien dicen que más le queda el rico cuando empobrece que..

LLAMADAS.- Quiérase o no, este escenario tiene impacto directo en México, si es que nos atenemos a que está en aumento la contratación de peloteros cubanos en la LMB. Los equipos veraniegos se dejan guiar por números y cifras de lo que el pelotero logra en la liga cubana y eso ofrece motivos para una contratación sobre la cual no parecen existir muchos “peros” por parte del Gobierno antillano.

Que la liga de ese país hay en aparente declive no significa que Cuba esté dejando de producir talento, aunque es obvio que lo mejor apunte a USA y que lo no tan notable aterrice en otras latitudes. En todo caso, por ahora sigue siendo República Dominicana el máximo aportante de talento para la Gran Carpa y Cuba, tal vez, pase largo rato para ocupar un lugar preferente.

De México no hablemos: 12 jugadores por año en las Mayores, como máximo, justifica discurso y algarabía. Así de poquiteros, pues.