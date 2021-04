¿Derroche en tiempos LMB de austeridad?

DUDAS.- Hay quienes desde ahora celebran por todo lo alto el que algunos pocos de los muchos 18 clubes de la LMB anuncien contrataciones rimbombantes, de jugadores ex-Grandes Ligas, de cierto renombre los menos, de edad avanzada la mayoría, de pocos números muchos y que al menos alimentan mediáticamente a la pelota mexicana de verano. Ya hemos comentado este tema y se agrega ahora el que el club Águila de Veracruz ha llegado a un arreglo con Yasiel Puig, el cubano de tórrida historia y que hizo ruido a su llegada a la Gran Carpa. El mismo que apenas acababa de declarar que su llegada a México era improbable debido a sus exigencias económicas, las cuales, se rumoraba, andaba alrededor de los 25 mil dólares mensuales más los “caiditos” que se acostumbran. En apego al pacto de opacidad, es dable suponer que el Águila reportará a la liga que Puig llega ganando el tope de 10 mil dólares supuestos que exigen los protocolos impuestos por la propia LMP y nada se dirá, pero por supuesto, de que haya algo por debajo de acuerda. Que si se trata de ser creyente confeso, habrá que aceptar que cobrar el tope es creíble, que la directiva que encabezan la familia Pasquel puede erogar el monto establecido. Pero de que si se trata de hacerle al malpensado, de ponerle signos de interrogación a la firma de Puig e invocar al finado Chico Ché con aquello de “quién pompó”, es decir, de dónde salió la lana para hacerse cargo de este gasto que no se cree que sea de 13 mil dólares al mes en total. Una revisadita no estaría de más para dejar en claro que este año al menos se está “jugando derecho”.

DERROCHE.- Los casi quincuagenarios Bartolo Colón y Fernando Rodney, Adisson Russell, Yangervis Solarte, Adrián González y Puig son lo más destacado de este carrusel de contrataciones que traen entusiasmado al cotarro, que el colmo de los excesos identifican en la víspera como un logro resonante para que la LMB “eleve su nivel”, algo que ponemos en duda luego de que ponen todos sus huevos en la misma canasta. Esto es, el esfuerzo por las grandes contrataciones es realizado por solo algunos clubes, no todos, lo que incide en que la brecha entre equipos “ricos” y equipos “pobres” se incremente. Y sobre la llegada de esos nombres de impacto, hay que estar atentos a su duración en la liga, de si llegan para estar de tiempo completo entregándose a su tarea o si vienen para ver si hacen poner las miras de afuera hacia ellos y así poder emigrar de inmediato a ligas de oriente… o en, acaso, buscar el regreso a Estados Unidos. Claro, ya lo anticipamos, que algunos podrían estar buscando un llamado a las selecciones olímpicas, las que vienen siendo el real trampolín de ascenso, la LMB solamente es el medio para acercarse a esa enorme vitrina que representa el torneo olímpico. O sea, no hay que irse con la finta ni hacer alegorías mentales. Llegan varios “ex” que se destacan por haber llegado al máximo nivel y la pregunta que procede es por qué ya no están. La edad no lo es todo, ¿no?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

LUJOS.- Eso sí, estas firmas representan todo un lujo en un año en el que supuestamente sería de austeridad, casi rigurosa, casi obligada por la acentuada crisis de salud y económica que atraviesa México. Será que acaso los empresarios dueños de clubes aprovecharon el 2020 para hacer “cochinito”, a guardar bajo la almohada los dólares suficientes para este 2021 de rol de juegos corto y sentar las bases para salir con ganancias en una campaña en donde lo que sigue en duda es si habrá gente en los estadios. Gente afortunada y previsora, se dirá. Y pues, ¿les creemos?