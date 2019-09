Doping LMB: filtraciones y simulaciones

Mancha. Nada sorprende en la LMB de nuestros días, sea del tema que se trate. Inició su serie final 2019 y justo en ese día, benditas no coincidencias, se filtra (otro no novedad) un documento interno por el cual se notifica a un pelotero no identificado que se le aplicó una multa por 5 mil dólares luego de haber arrojado “positivo” en un examen antidoping. Hoy se hace el mitote que no se hizo en 2018 cuando en este mismo espacio y en ERB Radio, dimos cuenta del muy torpe (por decir lo menos) manejo de este importante tema por parte de la asamblea de presidentes de clubes de la LMB. Por cierto, nosotros dimos cuenta del tema el 11 de mayo de 2018, dicho esto por aquello de las alusiones personales. No importa quién es el pelotero aludido ni a qué club pertenece. Ni siquiera a qué sustancia haya arrojado el positivo y si es que esta deviene de una medicina y que el club no informó en tiempo y forma. Vamos, para efectos prácticos, ya no importa si el memorándum fue firmado por Javier “Arrivederci” Salinas, el autoimpuesto CEO que aún reina pero no gobierna. Desmenucemos: ¿filtración? Qué nuevas, fenómeno que debe interpretarse como el arma de uso más común para que los socios de la liga se golpeen entre ellos. Tan fácil como deslizar información interna para lo mismo pegarle al vecino que al todavía presidente-encargado del despacho. No falta alguien dentro del conspicuo submundo del sicariato periodismo que alquile el teclado para ejecutar la filtración y dar el golpe. Hasta ahí la primera fase.

Política. Lo segundo, y más grave, es la vergonzante simulación que mantiene la LMB en un tema tan sensible como lo es el dopaje. Un acuerdo de asamblea en donde sin medir consecuencias, atentaron contra la ética deportiva, les valió gorro cualquier reglamento existente (incluso emanado de Grandes Ligas) y nada les importó darle un raspón más a su mermado producto. Simulación con sabor a burla, a engaño, dejando al aficionado en el “limbo” al mantener en el discurso un aparente apego a políticas inexistentes, a rigores invisibles y sobre la verdad, opacidad y silencio. “No se diga nada a los medios de comunicación”. Todo vestido de farsas y mentira. No tiene caso mencionar que en este, como en otros muchos casos, a Salinas lo dejaron amarrado de manos, con nada de espacio de maniobra y peor aún, restringiendo su proverbial incontinencia verbal: sobre el doping, ni una palabra. Simulación al saberse hoy que la LMB no cuenta desde hace dos años de una política antidoping, tal y como lo revelamos en 2018, sino optaron por una estrategia recaudatoria: “si nos ha de doler, que sea en la chequera”. Y entre las patas, alentando al pelotero a irse por la libre. “Si te pescan, yo pago”. Y la liga convirtiéndose en una especie de paraíso para peloteros de todos los rumbos: “vengan con nosotros, aquí incluso, pagado porque pequen”. La doble moral, la doble cara y manteniendo esa especie de paradigma de que para ellos, el aficionado es tonto... pero les mantiene el negocio. Qué vergonzante escenario... pero los dueños de clubes así lo quieren.

Alentador. Y bajo esa enorme sombra inició en Monclova la serie final, con un buen primer juego ganado por los Leones de Yucatán, golpe inicial para el que vemos como el equipo más completo de la liga. Tremenda labor del abridor César Valdez, bateo muy oportuno y resaltamos la forma en que dirigió Gerónimo Gil fiel a la buena tradición del beisbol de fundamentos, de apostar a lo que ha sido durante años la guía para verse que se jugó buena pelota y sin necesidad de sobredirigir. Seguimos pensando en que a esta serie final le acabará la cuerda en 5 o 6 juegos, por más que no se quiera ver cómo renacen los fantasmas del fatalismo de los Acereros.