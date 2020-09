El 40 por ciento de la esperanza

ANUNCIO. El anuncio provino desde la más directa, y autorizada, fuente de información del Gobierno del Estado de Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel. No hubo intermediario alguno: los estadios que alojan al deporte profesional del estado podrán operar desde el mes de octubre recibiendo un máximo del 40 por ciento de asistencia de su capacidad.

Ante ello, las reacciones, que muy al estilo se califican de contrastantes. Por un lado, aquellos que aplauden la decisión, aquellos que perciben como un alivio la medida luego de que, entendiblemente, ven en ella al menos una pequeña luz de esperanza tras estos largos meses de incertidumbre en los que se mueve la pandemia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y por el otro frente, quienes no digieren del todo la decisión, quienes cuestionan el riesgo latente que dicen percibir, las dudas que les acarrea el imaginar concentraciones en los cosos y, al final, la desconfianza en la conducta del colectivo social, el nada deseado desborde de la gente. Así entonces, estaríamos hablando de que en los estadios de beisbol de Mazatlán, Culiacán, Guasave y Los Mochis, los juegos de la temporada 2020-21 de la LMP serían atendidos parcialmente en forma presencial, tal y como lo estadios de futbol de Mazatlán y Culiacán. Fue una decisión de las autoridades del estado, no de las ligas. Es una medida que se convierte en apuesta, arriesgada si quiere usted, pero apuesta a favor de que el comportamiento social ayude a que se reactive una industria, como lo es el beisbol, que aporta no poco a la economía de la región.

EXTREMO. Y en medio de los dos polos, una tercera vertiente que no sabemos cómo calificar. Nos referimos al sector que nada entre líneas y se anima a cuestionar la decisión luego de que, dicen, resulta muestra de “inequidad” con respecto a las otras plazas amenazadas, estas por tal vez no tener gente en las tribunas. No sabemos cómo es que se surge dicho racionar, enunciado un tanto extraño luego de que desde la vista deportiva no tiene sentido alguno y, por otro lado, ciertas aristas tienden a señalar que esta posible diferencia de plazas podría acentuar la sincronía de potencial económico entre clubes. El aparente resulta chocante y con muy pocas bases de soporte. Ya de entrada, se reconoce que los clubes llegan a la presente temporada “cobijados” por los ingresos que les tocan por el pago de derechos de TV que realizó SKY; ya cuentan con cierto “colchón”.

La taquilla y la venta de esquilmos (consumo local en los estadio) representa (o debe representar) un porcentaje mínimo de los ingresos de las organizaciones, mientras que además de la TV, lo fuerte y esencial lo es la venta de patrocinios. Dicho de otra manera, la presencia o no de gente en los estadios no hace que se mueva el piso y que marque diferencias esenciales en las finanzas de los clubes. El tema, si acaso, se desvía de cosas más esenciales como lo es la aplicación de los clubes y el acatamiento de los aficionados a las medidas y protocolos que se apliquen. Será un beisbol condicionado, sujeto a variantes que se pueden dar en cualquier momento y que inician, por obligación, en el cuidado de la salud de los peloteros y demás protagonistas del juego. Lo demás, a estas alturas, suena mera paja.

POSTEMPORADA. Cerca de concluir el rol regular de las Grandes Ligas, aparecen ya algunos equipos calificados como el caso de los Dodgers en la Liga Nacional y los Medias Blancas de Chicago en la Americana. El orden de llegada no significa que tienen boleto para la Serie Mundial, que para eso falta buen trecho. Faltan por decidirse doce boletos en total y la percepción que se está generando, al menos en nuestra opinión, es que en una temporada tan atípica, el clásico de Otoño podría tener como protagonistas a dos equipos inesperados. Esto es, cuadros sorpresas, a quienes no se tenía en el radar.

Y nuevamente, para no perder la costumbre, la clave estará en el picheo, en su profundidad. ¿Quiénes, qué equipos, son los que cuentan con semejante fortaleza? Descúbrase y úsese.