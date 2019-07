El abrazo de Acatempan en Guadalajara

EVENTO.- Se llegó la fecha, Probeis presentó en Guadalajara su liga de prospectos y el milagro fue reunir en torno al evento a lo más granado del beisbol mexicano, si es que entre el grupo se puede considerar así a los despojos de la Federación Mexicana de Beisbol y al adorno que funge como su presidente.

En la batahola de celebración, el hecho de que Édgar González y Javier Salinas se saludaron de abrazo, se dieron la mano como Trump y Putin aquello fue como la Fiesta, de Serrat, “bailan y se dan la mano”. Quedó atrás, así se dijo, la zafacoca armada por las cartas a Eufemia, las misivas del “estimado Javier” que se ripostó con el “estimado Édgar”. Hoy, se quiere hacer creer, todo es paz y tranquilidad, sin moros en la costa. ¿La buena voluntad de las partes logró el súbito milagro beisbolero? Mejor pensarlo así que suponer que hubo algo más, suponer que tras el mensaje de “deja en paz a mis socios MLB y Sultanes” de González a Salinas ya no hubo “manita de puerco”.

Porque imaginar que la carta que le redactaron al presidente de la LMB hizo mella en el Gobierno (léase Probeis) es como suponer que a Rob Manfred le gustan los juegos de 1 por 0. Por ahora es la paz en esos lares, que para la LMB el infierno se vive en lo interno y ahí es donde necesitan a un exorcista. Se acercan las fechas en que se sabrá en que llega la reducción de equipos no hecha este año y que si en la lista viene Monterrey de nuevo se soltarán los demonios. Ahora que si Probeis acalló el pleito comprometiéndose a solucionar el conflicto de LMB con las Grandes Ligas, entonces el cantar será diferente.

ANIVERSARIO.- Más que los detalles de lo que será el aniversario que celebra la Liga Mexicana del Pacífico, nos detenemos a revisar, primero, el valor que se tuvo para enlazar a la vieja Liga de la Costa del Pacífico con la actual LMP. No es nada fácil en estos tiempos invocar a un circuito que se recuerda por los pocos e invitar al festejo a quienes casi nada saben sobre su gloriosa existencia. Lo otro es observar la mesura en la forma en que se anuncia todo sobre ese 75 aniversario, lo planeado que se tuvo y el que se haya cuidado no incurrir en excesos que más de las veces resultan chocantes. Eso sí, se suelta el dato del trofeo al que se chulea, como dato para que los “fashionistas” se solacen y den relevancia al detalle ornamental que poco tiene de fondo. Aspectos como para que los de nuevo arribo a la LMP, la directiva de los Sultanes de Monterrey,.

DATO.- Que Carlos Gastélum haya llegado a los 2 mil hits de por vida en Liga Mexicana es un dato que dice mucho sobre la gran calidad de este pelotero, así sea que hoy en día batear de manera regular en LMB no sea ya un acto de heroísmo deportivo. Una carrera bien trazada, mejor formada y espléndidamente desarrollada, así sea con la mancha que algunos quieran ver con antecedentes de algún “positivo” en su haber. Al menos, que se debe señalar, nadie lo acusó nunca de usar bats rellenos de corcho. Su guante ha sido de excelencia así que no creemos que haya futuras trancas en su camino. Pero el dato que no nos dice mucho es el que se refiere a las mil victorias de Enrique “Che” Reyes como mánager en LMB.