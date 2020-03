El beisbol en los tiempos del coronavirus

ACEPCIÓN.- Mucho hay de cierto en que para la gran mayoría de la población mundial, el deporte es de lo menos importante entre los temas importantes, sobre todo en estos días de crisis que ha impulsado la pandemia del coronavirus. Pero aún y su aparente “no importancia”, el deporte sirve para reflejar mucho del temor y las precauciones a las que obliga la crisis de salud. Diversos eventos y torneos están siendo postergados o cancelados en diversas partes del mundo, dejando de lado que casi como una excepción (que no festinamos en absoluto), en México se actúa al calor de un aparente “aquí no pasa nada”. Al amparo de contar con un Gobierno ausente, absorto, que incurre casi en la irresponsabilidad, a lo más que se llega es al chabelesco “lávense las manos”, “pónganse gel” y en el debate público surge el tema si se dijo, o no, que nos podíamos abrazar. Así somos, ni modo. En lo que atañe a nuestro tema de todos los días, el beisbol, las Grandes Ligas ya dieron un paso al frente al cancelar el periodo de pretemporada y anunciar un retraso en el inicio de su temporada 2020. Sí haya sido con cierta dilación, tomaron la decisión con todo y el presunto pesar entre los aficionados. Ante el tamaño del problema, viéndolo desde su justa dimensión, ¿amerita lamentarse tanto de que los juegos programados para celebrarse en México entre Arizona y San Diego sean cancelados? ¿En verdad esa es la actitud?

SILENCIO.- Especialistas en siempre estar un paso atrás y llegar tarde a las grandes decisiones, en México las organizaciones deportivas parecen estar a la espera de que el actual gobierno ofrezca indicaciones más precisas, que no oportunas. En el balompié siguen de frente, cual si nada pasara, nada de voltear hacia otros lados (como Italia o Inglaterra) y que ruede el balón. Total, en este país somos de hierro, estamos a salvo de todo y si algo sucede, total, le echamos la culpa al vecino de al lado o al que vivió antes que nosotros. Hasta podemos armarle juicio post mortem a Hernán Cortez. En el beisbol ya salió la Liga Mexicana con lo que pretendió ser un boletín para decirnos que todo sigue igual aunque con recomendaciones para que, obvio, todos se laven las manos y usen gel. Nada de cancelar pretemporada, nada de pausar inicio de campaña, que si ya lo hicieron en Estados Unidos, muy su problema, que seguramente aquí los bats son hechos de antihistamínicos. Y es que tal pareciera que lo que urge salvar son las inversiones que hacen los clubes, no la salvaguarda de los miles de seres humanos que hacen posible que haya beisbol en nuestro país. Dirán los más optimistas que “por ahora, no hay razones para cancelar nada”. Ojalá que más tarde no digan “es que nadie nos alertó de la urgencia”.

ENTENDIBLE.- Es obvio que ante la grave crisis que atraviesa el mundo, la gente demande entretenimiento, esparcimiento, cosas que logren hacer más llevaderos estos días de miedo, porque son días de miedo. Se entiende por ello que el sector “duro” al beisbol de verano en México pida beisbol, así sea lo menos importante, y se olviden de pedirles (exigirles) a quienes lo hacen posible (los empresarios) que actúen responsablemente. Que esos empresarios tomen la iniciativa, que se le adelanten al Gobierno diletante que tenemos y que asuman algo más que medidas de prevención que ayuden a evitar la expansión del virus. Esto sería más plausible que jugarle al “aventado” y al “virus nos la pellizca”. La inacción o la sola contemplación poco ayuda, hay mucho en juego. No se trata de solamente los deportistas y sus familiares, sino de los miles de seres humanos que giran en torno a una pasión hecha negocio. Razón que mueve a despropósitos mostrados en ideas como el descerebrado que le juega al “standupero virtual” que desea festinar un eventual desfase del calendario de la LMB hasta octubre por la sola razón de creer que esto sería contrariedad para la LMP. En tiempo de crisis sanitaria, la anencefalia cuenta. Es hora de reiterar que del deporte, en este caso el beisbol, es ante todo una expresión de vida.