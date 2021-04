El interés está en Tokio 2021, no en LMB

TESIS.- La teoría se desliza y cobra sentido, porque si algo tiene es mucho sentido. La escuchamos del maestro Juan José Sánchez y la replicamos: un buen racional del porqué algunas de las firmas rimbombantes de la LMB este año, hablamos de exligamayoristas, radica en el interés por ser convocados a las selecciones que estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio y de ahí, buscar la vitrina para un eventual regreso a la Gran Carpa. Dicho de esta forma, se cae la presunta idea de que México sería la caja de muestreo y no, en todo caso, participar en la LMB sería solamente para estar en forma ante un posible llamado a la selección y ahí el chance. Participar, buscar lucirse en Tokio, regresar con una medalla y tal vez, lo mejor, con una invitación a las Mayores o en su caso, para alguna liga asiática.

Porque quedarse convencida de que llegan a México por el dinero que pudieran ganar, no es una opción, a menos de que se quiera pensar que la lana la quieren a manera de pensión para irse a vivir a Florida. Y es que ya se sabe que Grandes Ligas no dará permiso para que sus grandes estelares integren la selección olímpica, no está en su radar integrar un “dream team” al estilo basquetbol. Siendo así, peloteros en actividad en las ligas menores o México son opción que muy poco les estorba y a cambio, de la que pueden sacar algo bueno. Si esto fuera así, capaz y que algunas de las firmas hechas por la LMB traigan la firma de ser “mientras tanto”. Capaz y sí.

AGENTES.- Llama la atención el gran número de jugadores agentes libres que siguen sin ser contratados por clubes de MLB, cual si en realidad los dueños de clubes se hubieran puesto de acuerdo. Entre ellos se encuentra Roberto Osuna, quien inopinadamente se ha quedado sin chamba y hace pensar en que se trata de una razón colectiva, a un criterio establecido por los dueños ante un escenario poco atractivo para los clubes: grandes contratos, muchos años, mucho dinero. Los agentes de peloteros han hecho cuanto pueden pero topan con pared, la posición empresarial parece irreductible ante un movimiento de los libres que parece claro: contratos largos y con varios ceros a la derecha. No sería extraño que en un momento dado, algunos de esos agentes libres decidan sacrificar algo, que dobles las manos y acepten, como podría ser Osuna, relajarse un poco aceptando regresar a México con todo y que en el caso de los Diablos, su club veraniego, en encuentre en plan de rigurosa austeridad.

Y todo este escenario como víspera de que cerrando el año se deba plantear un nuevo contrato colectivo de trabajo en la Gran Carpa en el cual, a querer o no, se pondrá especial atención a escenarios como el que hoy se vive y en el cual los agentes libres son protagonistas.

HITO.- Nos tocó verlo en acción cuando sus pininos en el beisbol en ligas infantiles, de cómo cada domingo acudía a las instalaciones de la liga Culiacán Recursos a competir de manera entusiasta. Pasado el tiempo, de cuando anunciaba su firma con los Leones de Yucatán en la LMB y de sus primeros campos de entrenamiento con los Tomateros de Culiacán en la LMP, ya hecho lanzador de quien se hablaban muy buenas cosas. Fue llamado por un club de Grandes Ligas en 1999, para debutar en Ligas Menores para tres años más tarde hacer su debut en la Gran Carpa, con los Padres de San Diego. Desde entonces, y como siempre, un tipo centrado, de buena educación, que aún en los altibajos que lo hicieron salir de los Mets de Nueva York ha mantenido el nivel que se forzó a tener.

Felicidades, Oliver Pérez por las 19 temporadas en Grandes Ligas. Felicidades porque para cumplirlas se necesita algo más que solamente aspirar a ellas.