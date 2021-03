Imágenes para pensar… y lamentar

SUPUESTOS.- Como en muchas otras actividades del ser humano, el beisbol también se nutre de percepciones nacidas en imágenes y voces, ejemplos sobran.

En México, apenas hacía unos días, una fotografía y un trascendido hicieron que se alzaran las cejas y se agudizaran los pensamientos para “entender mejor las cosas”.

Primero, la imagen del gobernador de Veracruz sentado al lado del presidente de la república y portando en mano una carpeta señalada visiblemente con la etiqueta rotulada “beisbol”. En los hechos, apenas los involucrados podrán decir de qué trató la plática entre los gobernantes y específicamente, de qué versó el tema propuesto en la carpa. Sabido es el gusto del presidente por este deporte y por ser aparentemente su “pata de palo”, como que resulta fácil y accesible llegarle por ese lado. No, no era el tema de la pandemia, de inundaciones, vacunas o algo que sería lógico anticipar, sino un tema que para los enterados, deriva de la llegada al equipo Águila al puerto jarocho, vía la expansión dictada desde Palacio Nacional en aras, tal vez, de atender o bien una solicitud expresa o tal vez un capricho que no se quiso ver muy personal.

¿Qué le trató el gobernador a AMLO? ¿Dinero para remodelación del estadio, acaso? Porque no se dijo nada, no se mencionó nada, se deja todo a la imaginación, a la especulación y a los lógicos malos entendidos. Claro, se queda uno con que la transparencia no es precisamente lo de estos días.

ESPECIE .- Luego vino un trascendido en un medio nacional en que se indica que entre otros detalles, el presidente visitó Jalisco y ahí tuvo a bien, aparentemente, pedirle al gobernador del estado que “le ayude” a que los Mariachis, el otro equipo de “su” expansión, pueda disponer del estadio de los Charros LMP.

Aquí surgen muchas conjeturas, empezando por saber de los líos judiciales que privan entre los exsocios de los Charros. Más aún, ¿de dónde surge el interés presidencial por ayudar a los Mariachis? ¿En dónde reside la motivación del más alto poder político de nuestro país por ser gestor de un club de beisbol profesional, porque tenga casa y tenga en donde jugar? Que si se quiere agregar algo adicional, ¿se animará el gobernador a meter la mano en los asuntos judiciales en curso?

¿Tomará bando para favorecer a un grupo en aras de atender lo solicitado por el presidente? Porque sería aventurado decir que los Mariachis parecen ser “el equipo del presidente”, no deja uno de hacer cábalas al respecto. Porque o es eso o tal vez, algún favor le está pagando a alguien. Claro, en aras de “apoyar” al beisbol.

MUESTREO.- Se fue Roberto Osuna hasta Dominicana para hacer un llamado “showcase” ante buscadores de varias organizaciones de Grandes Ligas, en aras de convencer a alguno de que el ahora agente libre está en su mejor forma para integrarse a quien lo requiera.

¿Cómo es que un pelotero probado ya en altas lides anda en esos bretes, a estas alturas del año? No queda sino pensar que todo está anclado en el asunto de la lana, de que lo que vaya a conseguir no será a costa de un gran sueldo, sino de que así se logre jalarlo por pocos años y poco dinero.