Jeter, ¿y si no hay unanimidad?

Elección. Época extraña la que vivimos en materia beisbolera, en la cual se dan casos que antaño hubieran sido motivos para escándalos mayúsculos. Tome usted por ejemplo el caso de la candidatura de Derek Jeter al Salón de la Fama de Estados Unidos y la virtual obsesión, no porque sea entronizado, sino porque esta sea por unanimidad. La pregunta de origen sería ¿por qué merecería el exshortsop de los Yankees de Nueva York la unanimidad?, dejando como derivación la de ¿acaso la merece? Mariano Rivera fue el primero que la obtuvo, y para quien pregunte las razones, estas se obtienen al decir que el panameño es el líder histórico en salvamento en la Gran Carpa. Con eso, sale sobrando lo que se diga. Ser el número uno tiene sus privilegios. En el caso de Jeter, la pregunta se vale, ¿es el número uno en su posición de la historia? ¿Sus números (ofensivos, defensivos) opacan a los demás paracortos que se enlistan dentro de “los mejores”? Si hay algunos , o varios, ”no” a dichas preguntas, entonces solo faltaría esperar a que los feligreses de la religión, superchería Soberbiométrica, inventaran alguna de sus ponderaciones numéricas para ponerle capa al héroe, que hay que decirlo, tiene todos los merecimientos para ser exaltado, no hay duda, pero que a nuestro ver, no debería ser motivo para esa aparente obsesión, porque su llegada a Cooperstown debe ser por unanimidad. Haber jugado con Yankees no le da derecho a todo. Peloteros históricos del pasado, notablemente superiores (y trascendentes) a Jeter no lograron el 100 por ciento, así que en este caso, si llega sin lograr la unanimidad, no pasa nada. El caso es llegar.

Anticipo. Que si esperan que haya una votación unánime, espérense para cuando Mike Trout sea candidato. Si ya desde ahorita le colocan su nicho y placa, qué no será cuando lo voten. Y no quisiéramos ver que no fuera unánime. Los soberbiométricos capaz y se ponen en huelga de números y despojan al beisbol del santo grial llamado WAR, “la ponderación del milenio”.

Contratación. Hablando de salones de la fama, la contratación del venezolano Omar Vizquel como nuevo mánager de los Toros de Tijuana en la LMB, fuerza a recordar el gran campanazo que se dio en 1978 cuando los Tomateros de Culiacán firmaron como su timonel a Frank Robinson, uno de los grandes personajes en la historia de la Gran Carpa. Robinson manejó al equipo guinda en 44 juegos (récord 23-21) y más que hablar de su efectividad como timonel, obliga a recordarlo como el primer mánager que se vio en la LMP manejando desde el dogout, algo que no se había visto nunca en la pelota invernal. No salía al cajón de coach más que a la hora de la práctica de bateo. Ojala a Vizquel le vaya bien, que haga embestir a los Toros.

Diferencias. Que si se trata de hacer comparaciones sobre los equipos de expansión de la LMP y viendo cómo marchan en la segunda vuelta, notamos mejor paso a los Algodoneros de Guasave que a los Sultanes de Monterrey. Y a nuestro ver esto puede deberse a que la directiva de los Algodoneros “halló” más pronto la clave de cómo se manejan las cosas en la pelota invernal, como que encontraron el camino más corto para los “ajustes” que se obligan en la segunda etapa de un calendario que se agota rápido y que exige movimientos inmediatos. En cambio, creemos que Sultanes ha dilatado en su poder de reacción y hace rato se advierte que su róster, de alguna forma, en par ha mercado su accionar. Resta un trecho de tiempo para saber qué resultados tuvo cada novena.

Dudas. Por lo menos en redes sociales, notamos que mantiene la tendencia a cuestionar/criticar las asistencias que se están dando en Monterrey que sirven a su vez para poner en duda el impacto LMP en la Sultana del Norte. “Sospechosistas” que somos, como que de fondo advertimos no tan veladas intenciones de “pegarle” a directivos del club Sultanes, y ante eso, las dudas que surgen: a) ¿reclamo por cortar las líneas de ayuda, a ya no pegar estampilla al sobre?, o b) ¿reclamo por supuesta promesa de ayuda para llegar a un cargo y luego dar las contras? Caso para el inspector Araña.