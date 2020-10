Kershaw y los fantasmas del otoño

LUCIÓ.- La actuación de Clayton Kershaw en el primer juego de la Serie Mundial, que resultó en triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, sirvió para que no pocos lo interpretaran como una señal de que el zurdo así alejó a los fantasmas de su pasado, de sus anteriores otoños. Seis entradas muy a su estilo, en su nivel, con eso tuvo. Lo cierto es lo que vio es al mejor pitcher de este siglo en su estado natural, dominante, tejiendo fino, si acaso una equivocación que le costó una carrera, pero fuera de eso, excelente. No sabemos si esto bastará para que sus “contras”, que no le faltan, ayuden a quitar o al menos minimizar la presunción de que octubre no le sienta bien a Kershaw, si es con ese performance se quitará de encima el casi estigma de que no es “un pitcher de postemporada”. Pero más allá de visiones encontradas, de simplificar diciendo que la del martes fue un trabajo clave para el triunfo de Dodgers, reconocer que verlo en acción sigue siendo un privilegio. Para recordar en los años por venir.

DEBUT.- En nuestra última entrega hablamos de que veíamos a los Dodgers como favoritos, mucho en base al factor experiencia. Eso mismo percibimos que hizo falta a los Rayos de Tampa en ese primer choque, algo revelado apenas en la actitud de un equipo que se supone llegó a esta Serie muy motivado. No hablamos de un cuadro espantado, no, sino que tal vez nos quedamos con la idea de un cuadro echado para adelante, desparpajo, con un beisbol alegre y arriesgado. No lo alcanzamos a ver, quedaron cortos, y sí, mucho fue porque enfrente estaba un Kershaw en forma e inspirado. También, así sea mínimo, que la gran fortaleza de los Rayos, su pitcheo, no alcanza aún a denotar la solidez mostrada a lo largo de la campaña. Quedan cortos en mostrar su potencial, y, ante los Dodgers, en ese primer juego, se hizo evidente de manera clara. Pero nada más fue un juego, lo cierto es lo mejor está por venir.

EXCESO.- Habría que precisar que para efectos prácticos, el cubano Randy Arozarena es considerado novato, precisado y reiterado durante la postemporada de Grandes Ligas. Tal vez por eso puede considerarse excesivo el hacer cargar sobre sus espaldas el peso ofensivo de los Rayos, así que él se lo haya ganado a pulso. Lo que haga Arozarena se festeja en México, mucho, luego de que se le considera hijo adoptivo tras ponérselo cunas en Yucatán, Tijuana y Navojoa. Abundan padres y padrinos, vas adoptivas, sitios favoritos y hasta arrumacos para hacerlo pasar como propio. A lo mejor es cosa del ocio de la pandemia.

INICIO.- Se dice hasta el hartazgo de que en un rol tan corto como el de la LAMP una racha de triunfos o una mala racha de derrotas consecutivas no solo marcan tendencia, sino producen consecuencias.

Arranco la campaña, y los Yaquis de Ciudad Obregón ligan cinco triunfos al hilo, y, al contrario, los Águilas de Mexicali pierden cinco al hilo. Para unos, olor a calificación, para los segundos, aroma de eliminación. Poco margen para enmendar camino; pocos juegos, así que hay prisa.

El invierno beisbolero toma rumbo, y muy pronto será tópico más amplio, se recompuso el camino así sea que el enemigo de los diez equipos siga siendo el mismo: el COVID-19 es a quien hay que vencer.