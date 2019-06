La LMB y el choque de paradigmas

¿Dogmas? La reciente visita que hicieron los Diablos Rojos del México a Tijuana, para enfrentar a los Toros locales, fue entre otras cosas motivo para poner frente a frente lo que parecieran ser los dos paradigmas en uso en la Liga Mexicana de Beisbol. Por un lado, la ya no tan nueva idea de ver a un equipo, los Diablos, basados en una base nacional surgida de la academia (la propia, no la institucional) cual citando que “nosotros apostamos al desarrollo”. Por el otro lado, los Toros dan pábulo para que redacte la narrativa de que “gracias a los mexicano-americanos, la LMB ha subido de nivel”, afirmación que algunos parecieran querer hacer dogma por aquello que bien ha servido para ciertos intereses muy particulares. Claro que debe existir un justo medio, por más que parezca complicado que exista. Las dos tesis resultan casi inalcanzables para la mayoría de los (muchos) 16 clubes integrantes del circuito porque ambos casi-dogmas requieren dinero, mucho dinero. Los Diablos (junto a Guerreros) se soportan en el dinero de Alfredo Harp, quien mantiene una academia en donde pueden acaparar talento que bien surta ambas franquicias. Como este “combo”, ¿qué otros clubes pueden hacer los mismo? ¿Quiénes se pueden dar tamaño lujo? Por el otro lado, la intentona de crear un “nuevo paradigma” en base a suponer que el mexicano de doble nacionalidad (algunos vistos así gracias a políticas de liga muy laxas) han sido factor “esencial” para que la liga “mejore” su nivel competitivo. Curiosamente, mencionan a la liga enmascarando que esto ha sido en beneficio casi exclusivo de algunos equipos, aquellos a quienes en el colmo de la exaltación, mencionan que ya están al nivel de la Liga Mexicana del Pacífico. Y así, con esa muleta, se quitan de andar invocando la eterna, cansina y absurda comparación.

Sequía.- Hace tres años, el tema de los peloteros de doble nacionalidad creó un “minicisma” en la LMB, confrontaciones, enconos, enojos, amenazas de retiro y anexas. La crisis se pudo más o menos contener. En el reflujo, cual si fuera expiación extemporánea, surge la versión (que nos parece (peregrina) de que además de justa, ha sido una medida exitosa. Esto viendo, según los agoreros, “que el nivel de la liga ha mejorado”. Aquí el tema es definir lo que se menciona como nivel. Si se refiere a que hay mayor equilibrio competitivo, no creemos que sea el que corresponda: las condiciones de “igualdad” de oportunidades de competencia se mantienen entre los mismos equipos, sin variaciones (Laguna, Campeche y Tabasco son buenos ejemplos). Si con “nivel” se refieren a la calidad del espectáculo, las dos temporadas de 2018 y la primera vuelta de 2019 nos hablan de una realidad muy diferente, de una especie de universo paralelo que se deja de lado “porque no conviene”. Pero si se dice que cuando refieren “nivel” es porque ha ayudado a los equipos de su preferencia a hacerlos “trabucos”, ha mostrarlos como “los buenos” aunque 11 o 12 no lo sean, podríamos hasta coincidir. Qué bueno que se haya decido levantar la barrera que frenaba a los mexicanos de doble nacionalidad, qué bueno que ya no le pongan trabas, pero pensamos que la “apertura” se dio sin antes pensar en que debió ser medida para todos y no solo para quienes promovieron la idea. Porque a final de cuentas, solo los clubes de chequera gorda se han beneficiado, lo mismo al adquirirlos que al negociarlos en lo interno. Y de cierre, establecer que así como paradigma nos parece muy cierto de visión, muy chata y que mejor nos luce como slogan particular. Lo que ha sido bueno para 4-5 no lo ha sido para 11-12. Los flujos de efectivo no gobiernan el nivel.