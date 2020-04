La LMP, cambios viendo futuro

AFFAIRE .- No nos cuadran ni complacen los cambios que se le están aplicando al beisbol y nuestro argumento es que así, de un plumazo, están liquidando el juego al juego como lo conocimos, el que conocimos e hicimos nuestro favorito. Ese es nuestro statement inicial.

La LMP recién acaba de notificar que a partir de la eventual campaña 2020, tan pendiente de un hilo como nuestra salud física y mental, pende de un hilo, pondrá en vigencia las modificaciones a las reglas que ya en Grandes Ligas el inefable Rob Manfred ha impulsado.

Más que los cambios aprobados por los dueños de clubes, el fondo parece anclarse en la “necesidad” (“urgencia”) por recortar los tiempos de juegos, ese apuro que los inteligentes del condado achacan a la televisión, mientras que la gente seria apunta a la visión de los mercadólogos, a aquellos que con números en mano han sentenciado que “la gente ya no va a los estadios”, estableciendo como un factor esencial “la duración del espectáculo”.

Esto lo llevaron al tema del relevo generacional en los mercados a atender, esto es, a buscar cómo atrapar a esas audiencias a las que hoy se ven como “diferentes”, a las de la tableta y el celular, de las redes sociales y no del periódico, a las cuales debe ofrecerse un “producto diferenciado”.

Lo más sencillo, y burdo en este caso, es concluir que la LMP aceptó “las nuevas reglas” porque “SKY lo pidió y los obligó”. Eso y que Colón le iba al Atlanta suena igual de “lógico”.

RACIONAL .- Suena hasta cierto punto sensato que la TV, en este caso SKY, pida que un juego de pelota dure lo que dura, por ejemplo, un juego de futbol soccer, deporte que es muy lo suyo, y, por ende, lo que estén pidiendo es que el beisbol dure 2 horas.

Así, el beisbol se puede equiparar (ergo, competir en igualdad de circunstancias) no solamente con el balompié, sino con el cine, el teatro, etc., otras actividades del entretenimiento. Dicho sea guardando las proporciones, si fuera ESPN y no SKY le creyéramos más.

Aquí el caso es retomar lo que leíamos ayer y que lo acreditamos al señor Ascary Uriarte, aficionado y analista serio del beisbol: “si a alguien no le gusta un deporte, por más cambios que hagas a las reglas, no le va a gustar”.

Esto es, si entenderle al beisbol resulta a veces algo complicado (“no es pa todos”, decía alguien) más complicado será explicarle este tipo de mutaciones, más complicado hacer que le guste y lo adopte.

ero el reto que se observa es hacer que esos “nuevos mercados” se apersonen en los estadios o, cuando menos, que se pegue a la TV al menos dos horas, así sea que le adiciones al juego “novedades” que a ojos del “mercado cautivo”, resultan no tan atractivos.

Hay entonces un doble riesgo entonces: que al final, no se logre acercar al nuevo aficionado que se busca y alejar al aficionado que ya se tiene.

REGLAS.- Lo que la LMP aprobó, tomando el riesgo que bien habla de ella, es la base por bolas intencional de forma automática; limitar el número de visitas al montículo de parte del cuerpo técnico, ya sea el mánager o algún coach; instalar un reloj para limitar el tiempo entre pitcheo y pitcheo para el lanzador, algo que ya estaba contemplado en las reglas y, lo que creemos más relevante, se aplicará la “muerte súbita” durante el rol regular al llegar a la doceava entrada, colocando corredor en segunda base al inicio del episodio para el equipo que le corresponda el turno al bat.

Habrá a quien le agraden y a quienes no les guste, como a nosotros, pero esta es la oferta que hace el beisbol mexicano en aras de modernizar su producto. La decisión se toma para tratar de hacerlo más atractivo para sus aficionados y, así, ganarse la preferencia de aquellos a los que aspira ver más pronto y más seguido en las tribunas de sus estadios.

El tiempo, solo el tiempo, dirá si es que el riesgo valió la pena.