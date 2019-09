La diferencia es el pitcheo

Saldos.- Las series finales de zona en la LMB llegan mañana a su tercer juego mostrando ventaja, hasta hoy cómoda, para Toros de Tijuana y Leones de Yucatán. Ambos equipos ganaron los dos primeros duelos ante los Acereros de Monclova y los Diablos Rojos del México, respectivamente. El denominador común de los resultados en estos primeros cuatro juegos lo ha sido el pitcheo, lo que ha marcado la diferencia que abre la puerta para el enorme reto que tienen ahora por delante Acereros y Diablos. Si acaso, los primeros tendrán la ventaja de regresar a su casa, a un estadio que se presta más para que luzca lo mejor del equipo azul, el bateo. En cambio, para los Diablos la cosa se les puso en chino, arameo y sánscrito. Y es que en Mérida las cosas favorecen precisamente al pitcheo, el arma principal de los leones que a su vez resulta el peor hueco del cuadro capitalino. Si en el Alfredo Harp su bateo fue silenciado, los augurios de lo que pueda pasar en el Kukulkán no resultan precisamente los más optimistas. Vemos que mientras en la final del Norte aún hay margen para que los Acereros compliquen la serie, en la Sur nos late que ya se dictó sentencia y que la serie ya no regresará a la Ciudad de México. Obvio que pasiones y fanatismos de por medio haya quienes no quieren/deseen que esto último suceda, pero una eventual conclusión que surge es que de los cuatro en contienda, el equipo con menores argumentos para pelear el campeonato resultaron los Diablos. La diferencia la hace el pitcheo.

Escenarios.- En Tijuana, la ofensiva de los Acereros batalló en serio ante el pitcheo de Toros, apenas logrando hacer una carrera en 18 entradas, algo lógico luego de que el de los Toros fue el pitcheo número uno de la liga. Sin embargo, el escenario podría ser diferente ya en Monclova por ser esta ciudad plaza que favorece a las ofensivas y así dar paso para que luzca la mejor virtud del trabuco coahuilense. Para los Toros, el camino debe ser el mismo que como “casero”; mantener el buen nivel de sus lanzadores y que su ofensiva aproveche cualquier descuido de los rivales para hacer daño. Mientras en Mérida, como dijimos, el panorama luce todo a favor de los Leones, cuadro más completo y que en esta serie han ratificado no solamente su condición de equipo sobrado en pitcheo sino también, que su ofensiva es letal, más contra un equipo con un pitcheo disminuido, como el de Diablos. En los juegos que siguen, al menos martes y miércoles, no creemos que haya variaciones en el guion, sobre todo porque pareciera que la pregunta que flota es quién es el lanzador diablo que puede frenar el sangrado. ¿Cuentan con él? El final de la LMB 2019 se acerca, con una serie final, hasta hoy, de extremos, aunque nunca se sabe.

Entrenamientos.- Entran en calor los campos de entrenamiento de los clubes integrantes de la Liga Mexicana del Pacífico, mostrando como novedades el que haya acción tanto en Guasave como en Monterrey. Mucho entusiasmo en Guasave con sus Algodoneros, mientras que en la Sultana del Norte la expectación por ver cómo les irá en esta, su primera incursión en el beisbol de invierno. Al menos a la afición regia con esto le apagaron rápido el sinsabor de la eliminación en verano, esa que se dio en siete juegos y que se selló con la imagen de un dugout en donde las caras de “¿en serio Marco Tovar para el séptimo juego?” se hizo evidente.

Soberbiométricos.- “No es nada”, “de todos modos Juan se llama”, “nadie reta a Huitzilopochtli”, frases que parecen “de cajón” por los seguidores de la secta soberbiométrica al enterarse de que su tótem Mike Trout ha quedado fuera de la temporada de Grandes Ligas debido a una lesión. El tema por supuesto es la eventual candidatura de Trout y la posterior obtención del trofeo al Jugador Más Valioso, teniendo como el sempiterno argumento el ya famoso WAR, la ponderación que han terqueado en convertir en estadística sine qua non para determinar a los mejores en el beisbol. Lo peor es que no faltarán quiénes den razón absoluta, les importe poco lo que otros peloteros (Devers, Bregman, etc.) estén haciendo para que a la hora de las votaciones, el dogma de fe cristalice.