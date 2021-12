La eliminación a los equipos ineficientes

audima

Cierre.- Al día de ayer, le quedaban apenas doce juegos al rol regular de la temporada 21-22 de la Mexicana del Pacífico, se cerró el trecho para los equipos y se redujo el espacio de maniobra. En esencia, lo que estaba por disputarse eran los lugares en que los equipos se calificarán a los playoffs para armar así los respectivos cruces y, lo más atractivo, la disputa por el último boleto para enero.

Sabido y reconocido es que el cuadro ya fuera de competencia es Cañeros de Los Mochis, a quienes la suerte abandonó desde el inicio del torneo y a quienes debe decirse “hasta las otras pizcas”. El otro cuadro a eliminar se debe definir tal vez hasta el último día de competencia, siendo Venados, Sultanes, Charros y Tomateros quienes se disputan el no quedarse afuera de los playoffs. Lucha cerrada que le pone ese condimento tan especial a los fines de temporadas invernales, ese guiño que le hace la LMP a quienes aún no se convencen de que el sistema de competencia sin ser perfecto, es el ideal para esta liga.

Por lo pronto, a la luz de los resultados, se puede decir ya que los mejores equipos del rol regular han sido Mayos, Algodoneros y Yaquis.

EXTRAÑEZA.- Así como no queriendo, resultados que se han visto en el futbol sirve de pretexto para que se “tropicalicen” en el beisbol invernal mexicano. En este 2021, se vieron romper las sequías campeoniles de Cruz Azul y Atlas y eso sirve para que parte en broma, se diga que lo que sigue es que le toca a los Algodoneros de Guasave. Y, pues, a más de ser mucho de broma, hay que establecer que no deja de tener razón, ya que la franquicia sinaloense ha logrado un solo título, el conseguido en la campaña 1971-1972, hace ya 40 años, así que bien cabe el apunte. Pero hay muy buenas razones para establecer que los Algodoneros este año no se vean lejos de romper “la malaria”. Encabezan el standing general de ganados y perdidos y hace rato que dejaron de verse como la escuadra “barco” que sus rivales aprovechaban para ascender posiciones. Muy al contrario, hoy enfrentarse a los Algodoneros es alto riesgo de sufrir una derrota. Y si eso lo extendemos un poco, esto sirve para ejemplificar a los Mayos de Navojoa, cuadro que ha sabido reinventarse con los años y en este 2021 ha sido algo parecido a una máquina de jugar buena pelota. O sea, que aquí aplica eso de que “no hay mal que dure cien años ni enfermo que los aguante”.

CHANCES.- La noticia de impacto en los últimos días, no muy ampliada por cierto, en el beisbol mexicano lo es, a nuestro juicio, la revelación que hizo Benjamín Gil por cuanto a que todo indica que iniciará carrera en el cuerpo técnico de los pleonásticos Ángeles de Los Ángeles. Esto es que tal y como fue como pelotero, buscará hacer carrera en una organización ligamayorista, aspirando a llegar a ser algún día mánager, algo que ningún mexicano ha podido lograr. Aquí cabe el paréntesis obligado: el promocionado interinato de Benjamín Reyes con Seattle en abril de 1981, que no se encuentra registrado en página alguna de MLB, no cuenta para estos propósitos, Benjamín estará, pues, a partir del año entrante, si no hay paro laboral para entonces, comenzando una tarea para lo cual llega más que fogueado, muy curtido en estas lides y trayendo bajo el brazo una filosofía que se adapta bien a lo que aplica hoy en día en la pelota “moderna” en las Mayores.

Pensemos que de aquí a cinco, seis años, podría ser el periodo de maduración de Gil, lapso en el que tal vez, lo suyo sea mantenerse vigente en la pelota invernal mexicana.

Ya sabremos.