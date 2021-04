La noticia no esperada para Óliver Pérez

SORPRESIVO.- Ni quién pudiera anticipar que los Indios de Cleveland decidieran, así como de repente, dejar en libertad a Óliver Pérez, el jugador mexicano que estaba cumpliendo su temporada número 19 en las Grandes Ligas. Así de lejos pareciera una de esas decisiones “insondables” que toman los clubes de la Gran Carpa y que en este caso mucho tiene de extraño. Un equipo de magra ofensiva, mucho, que se deshace de un relevista que en este año no había permitido carrera limpia en cinco apariciones, que en los hechos no se mostraba como un “hueco” en el bullpen y que se notaba más de ayuda por su experiencia acumulada durante esas 19 temporadas y sus casi 700 apariciones. A más de lamentar la decisión de los Indios, cabe apuntar las especulaciones que han surgido a raíz de la asignación de Óliver, empezando por la posibilidad de que sea llamado por otro club de Grandes Ligas necesitados de reforzar su cuerpo de relevistas. Nada lejano el chance, por cierto. Lo otro es que aprovechando el raite, hay quienes ya lo ubican en el bullpen de los Toros de Tijuana, equipo de LMB al que pertenecen sus “derechos de retorno” y que en todo caso serviría para que el zurdo sinaloense quemara sus últimos cartuchos. Total, es el año en que los “ex” se ponen de moda en el verano mexicano. La decisión queda toda en manos del pelotero. A sus casi 40 años de edad, con más de 52 millones de dólares devengados en Estados Unidos, bien puede aspirar a lo primero, a buscar una salida con dignidad y decoro y no irse por la puerta de atrás del deporte al que él cobijó y dedicó. Tal vez el mejor momento para el “adiós” sea el invierno, con sus Tomateros de Culiacán.

DEBATE.- Por muchas razones y decisiones tomadas, se ha puesto de moda el debate si el supuesto intento de la LMB por mutar su cambio de modelo de negocio a hacerse una liga “de espectáculo” debe recibirse con beneplácito y, por otra parte, esta aparente mutación se debe sostener en el aparente sacrificio que esto representa al dejar atrás toda intentona de apoyar el desarrollo del jugador joven nativo. Y es que la polémica resurge luego de ver un róster como el de los Acereros del Norte, en el cual solamente se observan siete u ocho nombres de jugadores nativos y el resto del plantel lo integran peloteros de doble nacionalidad, algunos de reciente cuño, además de extranjeros a quienes de algunos se proyecta que en poco tiempo obtengan la nacionalidad mexicana más pronto que tarde. Todo bajo el marco de que, supuestamente, este año la LMB (algunos pocos clubes) han apostado por integrar rósters que se observan muy competitivos en base a firmas resonantes de exligamayoristas. Esto se entiende por algunos como un cuestionable aumento de nivel que si no se busca a nivel mayoritario, al menos se observa como una aspiración a tomarse en cuenta. Para saberlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

DECESO.- La fría memoria del beisbol mexicano sufre otra prueba al saberse del fallecimiento de Salvador Colorado, destacado y duradero lanzador que tuvo sus momentos de gloria en los años ochentas y noventas. Un pícher que en mucho representaba el estilo del picheo nativo de esos ayeres y que en números dejó un importante legado. Su brillante campaña de 1982-83 en la LMP de cuando fue líder en efectividad con un formidable 0.53 o sus 32 blanqueadas de por vida en la LMB. Se le recuerda siendo parte del equipo campeón con Tabasco en 1993. No queda en llamarlo un pícher “cumplidor”, Salvador Colorado fue mucho más que eso. Se codeó con los grandes de la época, pudo superarlos, lució en serio. ¿Acaso no merece algo más que la esquela que amerita la ocasión? Descanse en paz.