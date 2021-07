La prelista de la selección, el beneficio de la duda

ARMADO.– No extraña que al darse a conocer a los convocados para formar parte de la selección mexicana de beisbol, se hayan generado el debate y la polémica.

Presumir que fue la federación o incluso el Comité Olímpico Mexicano quienes armaron la lista es seguir engañando a la afición. Aquí el tema se lo repartieron Probeis, la LMB y el mánager Benjamín Gil. A este último al parecer le respetaron sus particulares pretensiones, al ser convocados buen número de peloteros a quienes no solamente conoce muy bien, sino que se advierte “le juegan” a Benjamín. Esto no es disculpa, es razonamiento. La LMB pudo cumplir su acuerdo de que repartiría la baraja más o menos de forma equitativa, de no tratar de “cercenar” mucho a algunos equipos y pegarle así a su temporada en curso.

Y a Probeis se le cumplió el antojo de origen: un equipo repleto de jugadores de doble nacionalidad, nacionalizados a conveniencia, aunque se deben lamentar no poder contar con el ¿coahuilense? Chris Carter, por ahora lesionado. Como observamos, les resultó una ecuación perfecta de ganar-ganar-ganar, teniendo a la mano a la FEMEBE como pararrayos, dispuesta a aparecer como florero y dispuesto a tragarse los sapos necesarios. Total, todo sea por recibir el presupuesto sin hacer nada. Estruendo porque, como siempre, se observan omisiones, ausencias casi notables, llamados a los que se busca explicación, nombres que resultan muy ajenos al conocimiento popular, etc. Pero de eso ya no habrá más, todo quedará en manos de Gil, de su forma de afrontar el reto y ser acompañado a Tokio por los buenos deseos de la afición del país.

¿QUIÉNES?- A instancias de que se obtengan los permisos pendientes y las autorizaciones que proceden, nos luce una lista en la que se advierten falta de profundidad en el picheo abridor, algo de fuerza en el bateo y una fuerte apuesta a que los “paisanos” cumplan cabalmente para lo que fueran convocados. Es hora de pasar bajo la lupa a los Ryan Goins, Brandon Laird, C.J. Hinojosa Jonathan Jones, Teddy Stankiewicz, Brennan Bernardino, Sammy Solís y Kyle Lobstein, de repasar credenciales y tratar de vaticinar que podrán ser factor a la hora de celebrar los encuentros. Lo menos es que les duelan las derrotas, si llega a haber, que no solamente se cuelguen de los triunfos, si los hay, de alguna manera hay que decirlo, que se dejen ver como “muy mexicanos”. Quien vea en lo anterior dejos de xenofobia, más vale que se atengan al tumbaburros, que bien les servirá.

HECHOS.- Ciertamente, este proyecto de selección se ajusta en mucho a lo que es el torneo olímpico, no se trate de ver en él a un supuesto equipo para un clásico mundial que, además, en esta época no andamos para filigranas de ese calibre. Se ha dicho, con razón, de que algunos de los convocados no atraviesan precisamente por su mejor momento, que en este verano no han dado mucho de qué hablar. Puede ser que sí, en ese aspecto, haya cierta desventaja. Pero en apego a la realidad, ¿tenemos en México material humano en cantidad suficiente para armar algo que semeje ser una especie de “trabuco”? ¿Abundan los nombres “grandes” que no estén en Grandes Ligas?

Se reitera que si algún punto a favor se advierte es que muchos de los enlistados son conocidos de Benjamín, han jugado para él en invierno, y eso, a querer o no, suele ser favorable.

En todo caso, selección a la cual hay que darle, siquiera, el beneficio de la duda, algo de esperanza. Ya en una semanas más veremos y sabremos.

