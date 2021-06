La selección, y el deslinde para Probeis

¿ENTONCES? – No ha podido ser más desaseado y desprolijo el manejo del tema llamado selección nacional de beisbol, hoy ya en manos de Benjamín Gil. Destaca, por ahora y desde hace rato, lo que parece ser un intento muy serio por deslindar al organismo llamado Probeis de este asunto, negando así (como no queriendo) la posibilidad (muy rea) de que todo se trate de las llamadas intrigas palaciegas que en México son coda de todos los días.

Ante la total opacidad que priva, cada quien es libre de tener una opinión al respecto, deslizar o incluso inventar teorías sobre lo que parece ser el punto clave: ¿por qué se despidió como timonel a Juan Gabriel Castro y al exgerente Kundy Gutiérrez? Se hace creer, muy en su derecho, que esto pudo deberse a temas económicos, algo que en cierta forma tiene sentido si es que nos atenemos a que los conflictos por el “padrinazgo” de la selección han sido innegables entre la Conade de Ana Gabriela Guevara y Probeis a cargo de Edgar González. Pero la pregunta es, ¿y Castro y Gutiérrez que pudieron alegar sobre el tema? ¿Exigir más dinero, exigir boletos de avión de primera clase, maletas de diseñadores?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y esto ha llevado a la intentona, casi abierta, de buscar borrar a Probeis de todo este asunto, de aludir a los dichos del presidente López Obrador (y a sus decisiones) por poner a cargo de la Conade lo relativo a la selección, algo que suena muy alucinado toda vez que el mandatario tiene las manos metidas hasta el fondo en asuntos beisboleros.

La teoría más cercana a hechos que se saben (al menos nosotros) es que el despido de Juan Gabriel Castro fue lo que atribuyen a su supuesta negativa a aceptar imposiciones, o a solo una, para ser más precisos.

FILTRACIONES.- Obra en nuestro poder copia de una captura de pantalla de una conversación en WhatsApp en la cual, se filtra parte de una conversación entre Adrián González y Juan Gabriel, charla en la cual la parte clave es la frase “pues me vale, no vas a Tokio”. Dejemos de lado esta especie para centrarnos entonces en lo que siguió, que fue el nombramiento de Benjamín Gil como sustitución y la aparición pública de la fantasmal Federación Mexicana de Beisbol para, presentándose como “máxima autoridad en el rubro de selecciones nacionales”, hacer oficial el nombramiento del tijuanense. Nos hizo recordar la frase que se usa en el dominó: “el que es mandado, no es juzgado”.

Y es que la Femebe parece no tener vela en este o ningún entierro, un ente escondido tanto en el silencio como en la nula actividad, con su dirigente solamente llamado para aparecer en la foto y ser mencionado en los saludos para el presídium. En todo caso, ahora le dijeron “sal y anuncia”, con tal de cumplir la normatividad y que nadie se salte las trancas. Esto es, el pararrayos ideal; si hay medalla, sobran cuellos para colgársela. Que si no hay medalla, ahí está la Federación para recibir quejas, reclamaciones y mentadas. Total, qué más esperar de ella.

Síguenos en